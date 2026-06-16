MBDA suministrará drones kamikaze Akeron RCX50 a Francia, que estudia incorporarlos a su Ejército y su Marina

Francia da un nuevo paso en su apuesta por las municiones merodeadoras o drones kamikaze. La Dirección General de Armamento (DGA) ha firmado un contrato con MBDA para el suministro de drones kamikaze Akeron RCX50 destinados a una campaña de pruebas operativas. El objetivo es que el Ejército de Tierra y la Marina Nacional francesa evalúen sus capacidades sobre el terreno antes de decidir una posible incorporación a sus arsenales de forma permanente.

El acuerdo contempla actividades de experimentación y formación dirigidas a la Sección Técnica del Ejército de Tierra (STAT) y a la Marina francesa. Con este programa, las Fuerzas Armadas galas podrán comprobar el rendimiento real del sistema en distintos escenarios operativos. La iniciativa responde al creciente interés por este tipo de armamento, cuya eficacia ha quedado demostrada en conflictos recientes de alta intensidad.

MBDA ha destacado que el Akeron RCX50 ha sido desarrollado íntegramente con financiación propia y en un plazo inferior a dos años. La compañía ha subrayado que el sistema ya está preparado para su producción en serie, después de completar con éxito las fases de diseño y desarrollo. La empresa considera que el proyecto demuestra su capacidad para responder con rapidez a las nuevas necesidades operativas planteadas por los ejércitos europeos.

El vicepresidente ejecutivo de Programas y director general de MBDA Francia, Stéphane Reb, ha asegurado que la firma del contrato confirma la capacidad de la compañía para innovar con rapidez y aportar soluciones adaptadas a las demandas militares actuales. También ha destacado que el programa se ha llevado a cabo junto a la empresa francesa Novadem, especializada en robótica aérea, logrando reducir significativamente los tiempos habituales de desarrollo.

El Akeron RCX50 deriva de los trabajos realizados sobre el demostrador SPHINX dentro del proyecto Colibri. Concebido desde el inicio como un sistema de armas completo, combina capacidades de observación, identificación y ataque de objetivos. MBDA sostiene que esta munición teleoperada proporciona una ventaja táctica a las unidades desplegadas gracias a su precisión, facilidad de empleo y flexibilidad para adaptarse a distintos tipos de misión.

La compañía enmarca este desarrollo dentro de una estrategia más amplia para reforzar su presencia en el mercado de las municiones teleoperadas. MBDA defiende que estos sistemas ofrecen una combinación de precisión, fiabilidad, agilidad industrial y capacidad de producción masiva, factores considerados esenciales en los conflictos modernos. Paralelamente, trabaja junto a Delair y KNDS France en la propuesta Akeron RCH170 para un futuro programa francés de alcance medio.