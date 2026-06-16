Menú
Defensa

Muere un legionario en Ceuta tras sufrir un desvanecimiento durante una sesión de instrucción

El militar, identificado como Kevin Parra Mejía, fue trasladado al Hospital Universitario de Ceuta, donde falleció poco después de su ingreso.

LD/ Agencias
El militar, identificado como Kevin Parra Mejía, fue trasladado al Hospital Universitario de Ceuta, donde falleció poco después de su ingreso.
Kevin Parra Mejía. | RRSS Ejército de Tierra

Un legionario destinado en el Tercio 'Duque de Alba' 2º de La Legión, en Ceuta, ha fallecido después de sufrir un desvanecimiento mientras participaba en una sesión de instrucción física.

Según ha informado Europa Press, el militar, identificado como Kevin Parra Mejía, fue evacuado inmediatamente en ambulancia al Hospital Universitario de Ceuta, donde falleció posteriormente.

Relacionado

La muerte del legionario ha suscitado numerosas muestras de condolencia en el ámbito de las Fuerzas Armadas. A través de la red social X, el Ejército de Tierra ha expresado su "profundo pesar" por el fallecimiento del militar y ha trasladado sus condolencias a familiares, seres queridos y compañeros.

También el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) han manifestado su pésame por la muerte de Kevin Parra Mejía mediante mensajes publicados en la misma red social.

Temas

En Defensa

    Servicios

    • Oro Libertad
    • IA Gratis
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida