Muere un legionario en Ceuta tras sufrir un desvanecimiento durante una sesión de instrucción

Un legionario destinado en el Tercio 'Duque de Alba' 2º de La Legión, en Ceuta, ha fallecido después de sufrir un desvanecimiento mientras participaba en una sesión de instrucción física.

Según ha informado Europa Press, el militar, identificado como Kevin Parra Mejía, fue evacuado inmediatamente en ambulancia al Hospital Universitario de Ceuta, donde falleció posteriormente.

La muerte del legionario ha suscitado numerosas muestras de condolencia en el ámbito de las Fuerzas Armadas. A través de la red social X, el Ejército de Tierra ha expresado su "profundo pesar" por el fallecimiento del militar y ha trasladado sus condolencias a familiares, seres queridos y compañeros.

Lamentamos el fallecimiento del caballero legionario Kevin Parra Mejía, destinado en el Tercio «Duque de Alba», 2.º de #LaLegión, en Ceuta.

Durante una sesión de instrucción física sufrió un desvanecimiento y fue evacuado inmediatamente en una ambulancia al Hospital Universitario… pic.twitter.com/DSwEdOxRZo — Ejército de Tierra 🇪🇸 (@EjercitoTierra) June 16, 2026

También el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) han manifestado su pésame por la muerte de Kevin Parra Mejía mediante mensajes publicados en la misma red social.