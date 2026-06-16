Polonia tiene previsto comprar dos escuadrones más de cazas F-35 y duplicar su número de cazas de quinta generación

Polonia ha anunciado su intención de ampliar significativamente su flota de cazas F-35A Lightning II. Coincidiendo con la incorporación oficial de los primeros aparatos de este modelo a la Fuerza Aérea polaca, el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, confirmó que el programa de desarrollo de las Fuerzas Armadas contempla la adquisición de dos escuadrones adicionales, lo que elevaría el número total de aeronaves previstas a 64.

El anuncio se produjo durante una ceremonia celebrada en la Base Aérea Táctica número 32 de Łask, donde fueron presentados oficialmente los primeros F-35 polacos. El acto contó con la presencia del presidente de Polonia, Karol Nawrocki; representantes del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas; así como del subsecretario de Estado estadounidense para el Control de Armamento y Seguridad Internacional, Thomas DiNanno.

Aunque el ministro no precisó cuándo se formalizarán los contratos para los nuevos aparatos ni el calendario de entrega, confirmó que el plan estratégico de defensa aprobado en diciembre incluye financiación para estas futuras adquisiciones.

Polonia prevé duplicar su flota de F-35

Actualmente, Polonia tiene contratados 32 cazas F-35A, adquiridos en 2020. Según el calendario oficial, 14 de estas aeronaves estarán plenamente incorporadas al servicio antes de que finalice este año.

Durante 2027 llegarán otros 12 aparatos y las entregas quedarán completadas en 2029. Con la compra de dos nuevos escuadrones de 16 aviones cada uno, Varsovia aspira a disponer de 64 cazas de quinta generación, reforzando una de las capacidades más avanzadas de su Fuerza Aérea.

La ampliación forma parte del Programa de Desarrollo de las Fuerzas Armadas, un documento estratégico que define las prioridades militares del país hasta 2039 y que incluye inversiones en defensa aérea, munición, logística y modernización de capacidades.

Una apuesta estratégica

Durante la ceremonia, tanto el presidente Nawrocki como el ministro de Defensa destacaron la continuidad política que ha permitido mantener el programa de adquisición de los F-35.

Nawrocki recordó que la decisión adoptada en 2020 generó debate en el ámbito político y militar, pero defendió que la compra respondía a los intereses estratégicos de seguridad nacional y al fortalecimiento de la alianza con Estados Unidos.

El presidente subrayó que la continuidad del proyecto entre distintos gobiernos constituye un ejemplo de estabilidad institucional y de planificación a largo plazo en materia de defensa.

Por su parte, Kosiniak-Kamysz calificó la jornada como un momento relevante para las Fuerzas Armadas y para el conjunto del país, insistiendo en la importancia de mantener políticas de Estado en cuestiones de seguridad.

Los primeros F-35 polacos ya vuelan

La ceremonia comenzó con un vuelo de exhibición de dos F-35A escoltados por cazas F-16, que posteriormente aterrizaron en la base de Łask y fueron recibidos con el tradicional arco de agua.

Durante el acto, el teniente coronel Krzysztof Woelke, primer piloto polaco cualificado para operar el F-35A, presentó oficialmente la bandera nacional a las autoridades presentes.

Polonia ha bautizado a estos aviones como Husarz, en referencia a los históricos húsares alados, una de las unidades de caballería más emblemáticas de la historia militar polaca.

La llegada de los nuevos cazas ha obligado a realizar una profunda modernización de las infraestructuras militares. Desde 2022, la base de Łask ha desarrollado más de una docena de proyectos de inversión valorados en cerca de 700 millones de dólares. Entre las actuaciones realizadas figuran centros de mando altamente protegidos, hangares especializados, instalaciones de mantenimiento adaptadas a estándares de la OTAN y áreas específicas para simuladores de vuelo y almacenamiento de repuestos.

Las principales bases operativas de los F-35 polacos serán Łask y la Base Aérea Táctica número 21 de Świdwin, actualmente en proceso de modernización.