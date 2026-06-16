Reino Unido investiga disparos de advertencia de un buque ruso cerca de un yate en el Canal de la Mancha

El Ministerio de Defensa del Reino Unido investiga unos disparos de advertencia atribuidos a una fragata rusa cerca de un yate británico en el Canal de la Mancha.

El incidente se produjo en una zona situada entre la isla de Wight y la costa francesa de Normandía, según la información difundida por la BBC.

Investigación abierta en Londres

Las autoridades británicas están recabando información para determinar las circunstancias del suceso, ocurrido en un área fuera de aguas territoriales del Reino Unido. No se han registrado daños ni heridos.

Los disparos habrían sido realizados por la fragata Admiral Grigorovich, en un contexto de mayor actividad de buques vinculados a Rusia en la región.

El episodio se produce días después de la interceptación por parte de la Marina Real británica de un petrolero relacionado con la llamada "flota fantasma" rusa.