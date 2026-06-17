Cinco detenidos tras abastecer de combustible a una narcolancha en la costa de Cádiz

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas, entre ellas el patrón de una embarcación recreativa, tras sorprenderlas presuntamente abasteciendo de combustible a una narcolancha frente a la costa de Barbate (Cádiz). La actuación se ha desarrollado en aguas próximas al faro de Trafalgar y ha concluido con la incautación de la embarcación utilizada para el suministro.

Los arrestados están acusados de delitos relacionados con la adquisición, transporte o almacenamiento de combustible líquido con temeridad manifiesta. Además, cuatro de ellos deberán responder también por resistencia grave y desobediencia a los agentes.

La intervención tuvo lugar durante la mañana de este martes, cuando agentes de la Guardia Civil detectaron la presencia de una embarcación de alta velocidad en aguas cercanas al cabo de Trafalgar.

Tras el aviso, una patrullera del Instituto Armado se dirigió a la zona para realizar comprobaciones. Durante la vigilancia, los agentes observaron cómo una embarcación recreativa se encontraba abarloada a la narcolancha realizando labores de abastecimiento. Una vez concluida la operación, la embarcación recreativa puso rumbo a la costa mientras la narcolancha abandonaba la zona.

Cuatro detenidos en la playa

La embarcación llegó posteriormente a la playa de la Hierbabuena, en Barbate. Al alcanzar la orilla, cuatro de sus cinco ocupantes desembarcaron y trataron de abandonar el lugar.

Guardias civiles de Seguridad Ciudadana de la Cuarta Compañía de Vejer interceptaron a los sospechosos y procedieron a su detención. Según ha informado la Guardia Civil, los arrestados ofrecieron una fuerte resistencia durante la actuación policial. Mientras tanto, el quinto ocupante, que ejercía como patrón de la embarcación, se dirigió hacia la zona del faro de Trafalgar, donde también fue localizado y detenido.

La patrullera de la Guardia Civil procedió a la inspección de la embarcación recreativa empleada en el presunto suministro de combustible y ordenó su incautación.

Los cinco detenidos están investigados por un delito de adquisición, transporte o almacenamiento de combustible líquido con temeridad manifiesta, una figura penal que se aplica habitualmente en operaciones vinculadas al abastecimiento de embarcaciones utilizadas por redes de narcotráfico. A los cuatro ocupantes detenidos en la playa se les imputan además los delitos de resistencia grave y desobediencia por su comportamiento durante el arresto.