El Gobierno destina más de 5.000 millones a gasto militar: munición, equipos, mantenimiento de los Falcon, satélites…

El Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de contratos destinados a la modernización de las Fuerzas Armadas que engloban desde la adquisición de sistemas de armas, munición y equipamiento hasta el mantenimiento de aeronaves o la reconstrucción de bases afectadas por fenómenos meteorológicos. En total se trata de un total de 5 contratos que suman un montante económico superior a los 5.040 millones de euros.

El de mayor cuantía está el destinado, exactamente, al "suministro de material para el refuerzo de capacidades de diversos sistemas de armamento, material, munición y equipamiento" y está valorado en 3.520,9 millones de euros. La referencia del Consejo de Ministros no aporta más información sobre los productos a comprar, aunque da entender que serán empleados tanto de forma interna como en las misiones en el exterior.

El segundo movimiento por importancia económica es la aprobación de una transferencia de crédito por importe de 1.399 millones al Ministerio de Industria y Turismo para el pago este años de la treintena de Programas Especiales de Modernización (PEM) que se lanzaron el año pasado dentro del denominado Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa para alcanzar el 2 por ciento de PIB en inversión en Defensa.

El pago de estos programas se hace inicialmente a través del Ministerio de Industria para que las empresas de Defensa puedan iniciar los programas con fondos propios. Lo normal es que estas partidas ya estén incluidas en el presupuesto del Ministerio, pero el hecho de que no haya Presupuestos Generales del Estado desde 2023 hace que ahora mismo no sea así. También se incluye en esta transferencia una partida de 65 millones para el satélite Paz 2.

Otro de los contratos aprobados por el Ejecutivo, con un montante económico de hasta 118,6 millones de euros está destinado para el mantenimiento de algunas aeronaves del Ala 45 del Ejército del Aire y el Espacio (Airbus A310 y Falcon 900), así como para los Cessna Citation V del 403 Escuadrón. Se trata de un contrato de cuatro años que garantice piezas y suministros para tener esta flota de aviones totalmente operativos.

El cuarto contrato aprobado en las últimas horas por el Consejo de Ministros está destinado a ejecutar un proyecto para el refuerzo de la securización y resiliencia de las redes con comunicaciones 5G del Ministerio de Defensa. El importe total es de 3,6 millones de euros.

El último contrato, con un importe de apenas 0,76 millones de euros, está destinado a hacer reparaciones en las instalaciones del Servicio de Repuestos del Arsenal de Cádiz, en la base naval de Rota, debido a que una manga marina provocó el pasado 9 de mayo la destrucción de gran parte de la cubierta de la nave y daños en la estructura e instalaciones.