El JEMA visita el ejercicio OTAN Ramstein Flag 26 en el que España lidera las operaciones aéreas del sureste de Europa

El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), general del Aire Francisco Braco Carbó, ha visitado en las últimas horas el ejercicio Ramstein Flag 26, una de las principales maniobras tácticas de la OTAN en Europa, donde España desempeña un papel destacado en la planificación, coordinación y liderazgo de operaciones aéreas en el sureste del continente dentro del marco aliado actual

Ramstein Flag 26 es un ejercicio táctico organizado por el Mando Aéreo Aliado de la OTAN (AIRCOM) en la base de Ramstein, en Alemania, entre el 9 y el 19 de junio, con la participación de 18 países aliados. Según la organización, el objetivo es entrenar operaciones aéreas defensivas y ofensivas en un entorno multidominio de alta intensidad.

El ejercicio se centra especialmente en escenarios de contra-acceso y negación de área (C-A2AD), defensa aérea integrada y contribución del poder aéreo a operaciones terrestres. Los vuelos se desarrollan simultáneamente en dos áreas conjuntas, el noroeste y el sureste de Europa, donde España actúa como nación anfitriona y referente operativo

Durante su visita, el JEMA ha subrayado que la contribución española refleja "un firme compromiso con la seguridad colectiva y la preparación de la Alianza", destacando además la capacidad nacional para "proyectar fuerzas, integrarse en estructuras multinacionales y liderar operaciones complejas en el marco de la OTAN" en escenarios reales de entrenamiento avanzado

España participa con medios en ambas áreas de operaciones. En el norte, despliega cazas F-18 del Ala 12, que han realizado despegues y aterrizajes desde autopistas en Finlandia, mientras que en el sur aporta un avión cisterna del Ala 45 y personal especializado integrado en estructuras de mando y control aliadas, reforzando la interoperabilidad y la capacidad de apoyo logístico en operaciones aéreas multinacionales de gran escala

En la zona sureste, España asume además el papel de nación anfitriona, con un protagonismo especial del Programa de Liderazgo Táctico (TLP) situado en la Base Aérea de Albacete. El JEMA ha destacado que su elección como centro neurálgico del ejercicio supone un reconocimiento a su experiencia en el desarrollo de tácticas, técnicas y procedimientos avanzados

El general del aire Francisco Braco ha señalado que el TLP es "una herramienta estratégica de primer orden para socios y aliados", al reunir tripulaciones de combate europeas y generar escenarios de alta complejidad. El ejercicio incorpora además capacidades Live, Virtual and Constructive, que combinan medios reales, simuladores y entornos virtuales en un mismo escenario operativo.