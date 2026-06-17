Santa Bárbara lleva a la Audiencia Nacional los contratos de los obuses del Ejército aunque negocia un acuerdo con Indra

Santa Bárbara Sistemas ha presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contra las resoluciones que adjudicaron a dedo los Programas Especiales de Modernización (PEM) para los obuses autopropulsados a ruedas y a cadenas, dos de los mayores contratos del Ejército de Tierra. Sin embargo, la compañía ha querido rebajar la tensión y ha confirmado que mantiene contactos con Indra para intentar alcanzar una solución pactada.

Fuentes de Santa Bárbara han explicado a Libertad Digital que "se están produciendo conversaciones con Indra con el propósito de unir al sector, generar sinergias y aprovechar todas las capacidades industriales y tecnológicas existentes en España". La empresa considera que la colaboración entre los principales actores nacionales del sector puede contribuir al desarrollo de unos programas considerados estratégicos para las Fuerzas Armadas.

La compañía también ha querido precisar el alcance del procedimiento judicial abierto. Según las mismas fuentes, "el recurso que SBS ha interpuesto ante la Audiencia Nacional es procedimental". En este sentido, explicaron que "se cumplía el plazo legalmente establecido para la impugnación de estas resoluciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa y tenía que seguir su curso técnico", evitando así perder cualquier derecho de defensa.

El movimiento se produce después de meses de controversia por la adjudicación a dedo de los programas de artillería autopropulsada a una UTE formada por Indra y Escribano EM&E, que no tienen experiencia en la fabricación de obuses autopropulsados. Los contratos están llamados a sustituir sistemas actualmente en servicio y representan una de las mayores inversiones previstas por el Ministerio de Defensa para modernizar las Fuerzas Armadas.

Pese a la judicialización del proceso, Santa Bárbara ha insistido en que la vía negociada continúa abierta. "Santa Bárbara Sistemas confía en el resultado de las gestiones que se están realizando", han señalado las fuentes consultadas. Es decir, que en caso de llegarse a un acuerdo fuera de los tribunales la empresa retiraría la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional.