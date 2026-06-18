España aumentará su aportación a la OTAN por el reajuste de EEUU: ocho cazas, tres aviones cisterna y una fragata

Estados Unidos va a reajustar sus fuerzas militares en Europa. Va a cumplir con un aviso que lleva varias décadas encima de la mesa, el traslado de medios militares desplegados en Europa hacia la región Asia-Pacífico. De momento se sabe que va a retirar cazas, aviones de cisterna, aviones de vigilancia marítima y fragatas. Ahora son los países europeos los que deben suplir ese reajuste en el continente.

Los ministros de Defensa de la Alianza Atlántica se han reunido este jueves en Bruselas, entre otras cuestiones, para abordar cómo van a suplir con medios propios esa reducción estadounidenses en el continente. Lo han hecho con la esperanza de que esa retirada no vaya mucho más allá de lo que se ha filtrado hasta el momento, y que no termine afectando a medios terrestres -por ahora sólo afecta a aéreos y navales-.

En este escenario, el Gobierno de España ha movido ya su primera ficha. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado tras la reunión ministerial que España incrementará su contribución a la OTAN con tres aviones cisterna adicionales, ocho cazas más y una fragata equipada con sistemas de defensa aérea. Una oferta con la que Madrid pretende cubrir parte de las capacidades que Estados Unidos dejará de aportar en territorio europeo.

"Hemos adelantado que vamos a incrementar nuestra participación con tres tanqueros más, con ocho aviones cazas más, con una fragata con sistemas de defensa aérea. Por tanto, nosotros estamos permanentemente cumpliendo, trabajando, aportando lo que se nos pide", ha dicho la titular de Defensa a la salida del encuentro de ministros.

Robles ha aprovechado su comparecencia para reiterar que España es un aliado "responsable y comprometido" y salir al paso así de las últimas críticas por parte del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, contra todos los aliados que no prestaron bases para atacar a Irán, entre los que se encuentra España. Ha mantenido que España no respaldará actuaciones militares que no cuenten con la cobertura del derecho internacional.