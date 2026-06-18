La OTAN acuerda modernizar su capacidad nuclear y se prepara para suplir el "reajuste" militar de EEUU en Europa

La OTAN ha acordado modernizar su capacidad nuclear y reforzar las estructuras internas de planificación asociadas a su disuasión estratégica. La decisión se ha tomado dentro del Grupo de Planificación Nuclear, el principal órgano aliado para las consultas sobre esta materia, del que forman parte todos los países miembros salvo Francia. Y es que los aliados siguen considerando la disuasión nuclear como la garantía última de seguridad de la Alianza Atlántica.

El acuerdo llega en un momento de profunda transformación dentro de la organización atlántica. Estados Unidos ha iniciado una revisión de su presencia militar en Europa y ha dejado claro que parte de sus recursos deberán reorientarse hacia el Indo-Pacífico para responder al creciente desafío estratégico que representa China. Este cambio obliga a los aliados europeos y a Canadá a asumir una mayor cuota de responsabilidad en la defensa convencional del continente.

Según la declaración aprobada por los ministros de Defensa, la modernización nuclear incluirá mejoras en los mecanismos de planificación, coordinación y preparación de la misión de disuasión de la OTAN. La Alianza pretende garantizar que su estructura nuclear siga siendo creíble y eficaz en un entorno internacional marcado por la invasión rusa Ucrania, el deterioro de las relaciones con Rusia y la proliferación de riesgos estratégicos en distintos escenarios globales.

Paralelamente, los aliados trabajan ya en fórmulas para cubrir las capacidades que Washington podría dejar de aportar de manera automática en una crisis europea. Entre ellas figuran medios estratégicos de gran valor militar, como cazas, aviones cisterna, aeronaves de vigilancia, plataformas de transporte, sistemas de inteligencia, guerra electrónica y determinadas capacidades navales, cuya retirada está siendo estudiada en estos momentos.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha defendido en las últimas semanas que Estados Unidos mantiene un compromiso pleno con la seguridad europea y seguirá proporcionando el paraguas nuclear que sustenta la defensa colectiva de la organización. No obstante, también ha reconocido que la Alianza debe prepararse para un reparto más equilibrado de cargas y para una participación europea mucho más relevante en las capacidades convencionales.

La adaptación se enmarca en el proceso de revisión de capacidades impulsado por la OTAN durante los últimos años. Los aliados han aprobado nuevos objetivos militares destinados a aumentar la preparación operativa y cubrir carencias detectadas en ámbitos como defensa aérea, munición, movilidad militar, logística y fuerzas de respuesta rápida. La intención es construir una estructura más robusta y menos dependiente de un único miembro de la organización.

Desde Washington, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha insistido en que Europa debe incrementar de forma significativa sus esfuerzos presupuestarios y asumir más responsabilidades en su propia seguridad. La Administración norteamericana considera que el equilibrio actual resulta insuficiente y ha vinculado parte de su futura contribución al cumplimiento de los compromisos de inversión y capacidades asumidos por los socios europeos.

La decisión sobre la modernización nuclear y el debate sobre el reajuste militar estadounidense marcarán buena parte de la agenda estratégica de la OTAN durante los próximos meses. Los aliados afrontan el desafío de mantener intacta la credibilidad de la disuasión nuclear mientras aceleran el desarrollo de capacidades convencionales propias para garantizar que cualquier reducción de recursos estadounidenses no genere vacíos de seguridad en el continente europeo.