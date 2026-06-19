La Armada prueba el interceptor Hornet Block 1 a bordo de la F-81 Santa María como freno a los drones kamikaze

La Armada española ha probado con éxito el uso del dron interceptor Hornet Block 1 desde la fragata F-81 Santa María, en una prueba destinada a evaluar su integración en plataformas navales y su capacidad para hacer frente a amenazas aéreas de nueva generación, como los drones kamikaze. Los lanzamientos se llevaron a cabo desde la cubierta de vuelo, utilizando un sistema modular instalado específicamente para esta campaña de pruebas.

El Hornet Block 1 es un interceptor diseñado para neutralizar drones, municiones merodeadoras y otros objetivos aéreos de pequeño tamaño mediante un sistema autónomo de guiado. Su desarrollo responde a la creciente proliferación de vehículos no tripulados en los escenarios de combate actuales, donde los ataques masivos con drones se han convertido en una de las principales preocupaciones de las fuerzas armadas occidentales.

Uno de los aspectos más destacados del programa es su carácter modular. El sistema puede desplegarse mediante contenedores transportables e instalarse en diferentes plataformas sin necesidad de acometer modificaciones estructurales complejas. Esta característica permite incorporar capacidades adicionales de defensa aérea a buques ya en servicio, aumentando su protección frente a amenazas emergentes sin afectar significativamente a sus configuraciones.

Las pruebas efectuadas a bordo de la fragata F-81 Santa María han servido para validar tanto el comportamiento del interceptor en entorno naval como la operatividad del sistema de lanzamiento embarcado. Los ensayos también han permitido recopilar datos sobre integración, comunicaciones y procedimientos de empleo. La Armada pretende determinar el potencial de esta tecnología como complemento a los sistemas antiaéreos convencionales.