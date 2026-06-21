Rusia habría perdido el 70% de sus bombarderos Tu-22M3 desde el inicio de la guerra de Ucrania

Rusia podría haber perdido más del 70% de sus bombarderos supersónicos Tu-22M3 en condiciones de combate desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. La estimación surge tras el último accidente sufrido por uno de estos aparatos en la región siberiana de Irkutsk y dibuja un escenario preocupante para una de las capacidades más valiosas de la aviación estratégica rusa.

Las cifras son fruto de un estudio publicado por el medio ucraniano Defense Express, que sostiene que Moscú inició la guerra con entre 33 y 41 bombarderos Tu-22M3 realmente aptos para el combate, pese a que las cifras oficiales y los inventarios internacionales atribuían a Rusia alrededor de 55 o 60 aeronaves de este modelo. El medio considera que esas otras unidades no estaban listas para el combate y estaban siendo canibalizadas.

El análisis contabiliza las pérdidas sufridas durante más de cuatro años de guerra en territorio ucraniano y ruso, incluyendo aeronaves destruidas o dañadas en ataques contra bases aéreas, derribos atribuidos a las fuerzas ucranianas, accidentes operativos y los efectos de la operación Telaraña, lanzada por el Gobierno de Kiev en junio de 2025 contra varias instalaciones estratégicas rusas.

El estudio indica que las tres primeras unidades perdidas fueron a consecuencia de un ataque a la base aérea de Dyagilevo (Rusia) en diciembre de 2022. En agosto de 2023, un Tu-22M3 fue destruido y dos resultaron dañados en la base aérea de Soltsy (Rusia). En abril de 2024, otro caza-bombardero Tu-22M3 fue derribado por las Fuerzas Armadas de Ucrania mediante un misil de defensa aérea S-200 en la región rusa de Stavropol.

En julio de 2024, dos bombarderos resultaron dañados en la base aérea de Olenya (Rusia). En agosto de 2024, un aparato se estrelló en la región de Irkutsk (Rusia). Otra unidad volvió a estrellarse en otro accidente en la misma región rusa en abril de 2025. En junio de 2025, durante la Operación Telaraña, ya mencionada anteriormente, se informó de la destrucción de 12 bombarderos Tu-22M3 en las bases aéreas rusas de Olenya, Belaya y Dyagilevo.

Este mes de junio se volvió a producir un nuevo accidente en la región rusa de Irkutsk en el que se perdió una nueva unidad. El tercer accidente en esta región desde el inicio de la guerra. Este último accidente eleva a 24 el número total de bombarderos Tu-22M3 destruidos o dañados desde febrero de 2022, cuando Rusia decidió invadir Ucrania.

Si al principio de la invasión de Ucrania sólo había entre 33 y 41 unidades, y a ese número hay que quitarle las 24 unidades perdidas en los últimos años, el análisis estima que quedarían entre 9 y 17 unidades plenamente operativas.

Esta cifra de perdidas es particularmente significativa porque Rusia no ha producido ninguna versión del Tu-22 desde 1993. Además, actualmente no hay planes para la producción de aviones de reemplazo en un futuro próximo. Las piezas de repuesto son cada vez más escasas, lo que significa que incluso daños relativamente menores pueden provocar la pérdida definitiva de una aeronave.

Pese a la contundencia de la cifra del 70 por ciento, conviene subrayar que se trata de una estimación elaborada a partir de fuentes abiertas y evaluaciones ucranianas, no de datos reconocidos oficialmente por Moscú. Lo que sí parece fuera de duda es que cada pérdida reduce una capacidad estratégica que Rusia no puede reemplazar con nuevas aeronaves y cuya recuperación requeriría años de inversiones y modernización.