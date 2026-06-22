Cuatro cazas españoles y un avión cisterna volarán en el desfile aéreo del 250 aniversario de la independencia de EEUU

Estados Unidos celebra el próximo 4 de julio el 250 aniversario de su independencia. Una cifra que se va a celebrar con un despliegue muy especial y que va a tener a la ciudad de Nueva York como uno de sus escenarios principales. Es allí donde se va a celebrar un gran desfile aéreo internacional y donde también se va a celebrar una gran revista naval (desfile militar naval) en la que van a participar una treintena de países.

El Ejército del Aire y del Espacio ha confirmado que España participará en el denominado International Aerial Review 250 (IAR 250). Para ello desplegará un contingente compuesto por dos cazas Eurofighter Typhoon, dos cazas F-18 Hornet y un avión cisterna Airbus A330 MRTT, además de otros dos medios de apoyo (un avión A400M y otro A330). En total, el destacamento español estará integrado por 129 militares de diferentes unidades.

El desfile aéreo internacional reunirá a distintas fuerzas aéreas aliadas y amigas invitadas por Estados Unidos para participar en una demostración conjunta sobre Nueva York. Aunque las autoridades estadounidenses todavía no han hecho pública la lista completa de participantes, España se convierte en uno de los primeros países en confirmar oficialmente el envío de cazas de combate.

La celebración tendrá además un importante componente naval. El puerto de Nueva York acogerá una gran revista naval internacional, en la que participarán decenas de grandes veleros históricos, buques escuela y unidades navales procedentes de una treintena de países. Entre los buques-escuela invitados está el Juan Sebastián Elcano, cuya presencia ya ha sido confirmada por la Armada española.

Este buque no será el único representante español en Nueva York. También estarán los buques del de la Agrupación Reforzada de Desembarco (ARD) del 'Despliegue Atlántico 26', el mayor grupo naval de combate español que se va a constituir durante este año, y que tiene como objetivo principal participar en FLEETEX-250, un ejercicio naval multinacional liderado por la Marina de Estados Unidos.

Esta fuerza naval está encabezada por el Buque de Proyección Estratégica (BPE) L-61 Juan Carlos I y el Buque de Asalto Anfibio (BAA) L-51 Castilla. El grupo se completa con las fragatas F-103 Blas de Lezo y F-84 Reina Sofía, además del Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC) A-14 Patiño.

Los actos del 250 aniversario buscan convertirse en la mayor conmemoración patriótica organizada por Estados Unidos en décadas. La combinación de un desfile aéreo internacional, una gran revista naval, sobrevuelos militares y celebraciones en torno a la Estatua de la Libertad pretende proyectar una imagen de cooperación entre aliados y de fortaleza militar.