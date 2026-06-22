Francia y Alemania acuerdan el control paritario del gigante de la industria de defensa KNDS y sacarán el 20% a bolsa

Francia y Alemania han alcanzado un acuerdo para reorganizar el accionariado de KNDS, el grupo europeo de defensa surgido de la integración de la francesa Nexter y la alemana Krauss-Maffei Wegmann. La operación establece una estructura de control compartido entre ambos países y abre la puerta a la salida a bolsa de una parte del capital de la compañía, una de las principales fabricantes de sistemas terrestres militares del continente.

El pacto contempla la compra por parte del Gobierno alemán de un 40 por ciento de KNDS, participación actualmente en manos de las familias propietarias de Krauss-Maffei Wegmann. Paralelamente, París reducirá su posición desde el 50 por ciento actual hasta el 40 por ciento configurando una estructura accionarial equilibrada. De este modo, ambos países controlarán porcentajes idénticos de la empresa y compartirán los principales mecanismos de gobernanza.

La reorganización permitirá además la incorporación de inversores privados mediante una oferta pública de venta que afectará al 20 por ciento restante del capital. La compañía prevé cotizar simultáneamente en las bolsas de París y Fráncfort, una fórmula diseñada para reflejar el carácter franco-alemán del grupo. La operación persigue aumentar la capacidad de financiación de KNDS sin alterar el control estratégico ejercido por ambos gobiernos europeos.

Fuentes cercanas al acuerdo han señalado que la salida a bolsa busca generar recursos adicionales para acelerar inversiones industriales, ampliar capacidades productivas y responder al crecimiento de la demanda de equipamiento militar en Europa. El aumento de los presupuestos de defensa de los países aliados ha impulsado la cartera de pedidos de los principales fabricantes continentales, obligándolos a reforzar infraestructuras, personal especializado y cadenas de suministro.

La nueva estructura societaria preservará el carácter estratégico de KNDS mediante mecanismos específicos de supervisión pública. Alemania estudia la introducción de derechos especiales sobre determinadas actividades vinculadas a la seguridad nacional, mientras que Francia mantendrá una influencia equivalente en los órganos de decisión. Ambas capitales consideran la empresa una pieza fundamental para garantizar la autonomía industrial y tecnológica europea en materia de defensa.

KNDS ocupa una posición destacada dentro del sector gracias a un catálogo que incluye plataformas de referencia como el carro de combate Leopard 2, el carro de combate Leclerc y el sistema de artillería CAESAR, entre otros. La compañía también participa en programas de modernización y desarrollo de nuevas capacidades terrestres destinadas tanto a clientes europeos como a mercados internacionales.

Con esta operación, KNDS se convertirá en una de las pocas grandes compañías de defensa europeas cotizadas parcialmente en bolsa pero controladas de forma directa por dos Estados. El modelo busca combinar acceso a capital privado, disciplina financiera y estabilidad institucional. Para París y Berlín, el acuerdo representa además un paso significativo en la consolidación de una base industrial de defensa europea más integrada y competitiva.