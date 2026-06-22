Ucrania pone en marcha TrophyLab para compartir con sus aliados las entrañas tecnológicas de las armas rusas capturadas

Ucrania ha dado un nuevo paso en su estrategia de cooperación militar con sus socios internacionales mediante la creación de TrophyLab, una plataforma digital diseñada para compartir información técnica obtenida a partir de armamento ruso capturado durante la guerra. La iniciativa busca facilitar el acceso de gobiernos aliados, compañías del sector de la industria defensa internacional e instituciones científicas a datos detallados sobre sistemas militares empleados por Moscú en el conflicto.

Según explica Defense News, el Ministerio de Defensa ucraniano presentó oficialmente esta herramienta la semana pasada con el objetivo de estructurar y ampliar una práctica que Kiev ya venía realizando de forma más limitada e informal con determinados socios internacionales.

Más de un centenar de sistemas militares catalogados

La plataforma, accesible mediante un sistema de acceso restringido, reúne actualmente información sobre más de 115 muestras de equipamiento militar ruso clasificadas en 79 categorías diferentes. Entre los materiales incluidos figuran algunos de los sistemas más avanzados empleados por las fuerzas rusas en el conflicto.

Los usuarios autorizados pueden consultar documentación técnica detallada que incluye planos, esquemas de funcionamiento, análisis de componentes y resultados de investigaciones realizadas por laboratorios estatales y organismos de inteligencia ucranianos. En total, el portal alberga más de 225 estudios especializados relacionados con el material capturado.

La intención es que estos datos puedan ser utilizados para comprender mejor las capacidades tecnológicas rusas y desarrollar respuestas más eficaces frente a las amenazas detectadas en el campo de batalla.

Misiles, carros de combate y drones bajo la lupa de los aliados

El anuncio oficial del lanzamiento fue realizado por el ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, a través de sus redes sociales. El responsable ucraniano presentó TrophyLab como una herramienta destinada a beneficiar a los países que apoyan a Ucrania y a fortalecer la seguridad colectiva.

Ukraine launches TrophyLab: we are opening access to captured Russian weapon technologies for our global partners. Every missile, drone, and vehicle seized on the battlefield is now a source of knowledge for the free world. Through this secure platform, allied governments,… pic.twitter.com/IM6ujyFnPB — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) June 19, 2026

Entre los sistemas disponibles para su estudio figuran equipos de alto valor estratégico, como el misil hipersónico Kinzhal o el carro de combate T-90M, dos de las plataformas más representativas del arsenal ruso actual.

"Cada misil, dron y vehículo incautado en el campo de batalla es ahora una fuente de conocimiento para el mundo libre", escribió Fedorov al presentar públicamente la iniciativa.

Además de la documentación digital, TrophyLab incorpora una posibilidad poco habitual en este tipo de programas de cooperación. Los usuarios verificados pueden solicitar el acceso directo al material capturado para realizar distintos tipos de análisis fíisicos.

Las opciones contemplan desde inspecciones no destructivas hasta el desmontaje completo de los sistemas o pruebas de destrucción controlada destinadas a examinar en profundidad sus componentes.

Una plataforma reservada

El acceso a TrophyLab no está abierto al público general. El Ministerio de Defensa de Ucrania ha establecido un proceso de verificación para garantizar que la información sensible solo llegue a organizaciones autorizadas.

Entre los usuarios que pueden acceder a la plataforma se encuentran las Fuerzas Armadas ucranianas, fabricantes nacionales de defensa, ministerios de defensa de países aliados, empresas del sector que cumplan los requisitos establecidos por Kiev y centros científicos acreditados.