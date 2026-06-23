Alemania, sobre la amenaza rusa: hemos dormido "el sueño de La Bella Durmiente" durante demasiado tiempo

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha admitido que su país ha permanecido durante años en una actitud de excesiva confianza ante los riesgos para la seguridad europea. "Hemos dormido el sueño de la Bella Durmiente durante demasiado tiempo", ha afirmado el dirigente socialdemócrata al referirse a la evolución de la amenaza de Rusia y a la necesidad de reaccionar con rapidez ante el nuevo contexto estratégico surgido tras la invasión de Ucrania.

Pistorius ha sostenido que Alemania y buena parte de Europa asumieron durante décadas que la paz en el continente estaba garantizada. Sin embargo, ha advertido de que esa percepción ya no se corresponde con la realidad actual. "Debemos despertar", ha señalado el ministro, quien ha insistido en que la amenaza rusa obliga a replantear prioridades políticas, presupuestarias y militares que habían permanecido prácticamente inalteradas desde el final de la Guerra Fría.

El titular de Defensa ha defendido la necesidad de fortalecer de manera urgente las capacidades de la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas alemanas. Según ha explicado, Berlín debe corregir años de falta de inversión y recuperar capacidades operativas que se deterioraron progresivamente. En este sentido, ha insistido en que Alemania necesita unas fuerzas armadas "plenamente preparadas" para responder a los desafíos de seguridad que afronta Europa en los próximos años.

Durante sus declaraciones, Pistorius ha subrayado además la importancia de incrementar la producción de armamento y reforzar la base industrial de defensa. A su juicio, la seguridad nacional ya no depende únicamente del tamaño de los ejércitos, sino también de la capacidad de fabricar equipos, municiones y sistemas militares con rapidez. "Debemos ser capaces de producir más y hacerlo más deprisa", ha afirmado el ministro alemán.

Las palabras de Pistorius se enmarcan en la denominada Zeitenwende o "cambio de época", el giro estratégico anunciado por Alemania tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, el Gobierno alemán ha aprobado importantes incrementos del gasto militar, ha impulsado programas de modernización de la Bundeswehr y ha reforzado su participación en las estructuras de defensa de la OTAN.

El ministro ha reiterado que la agresión rusa contra Ucrania ha demostrado que las amenazas convencionales siguen presentes en Europa. "Debemos estar preparados", ha afirmado, al tiempo que ha reclamado una mayor concienciación social sobre los riesgos de seguridad. En su opinión, la defensa del país no puede recaer exclusivamente sobre los militares, sino que requiere también el compromiso de las instituciones, la industria y la ciudadanía.