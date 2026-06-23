El Parlamento Europeo exige adaptar carreteras, puentes y vías de tren para que soporten el transporte militar pesado

El Parlamento Europeo ha instado a las instituciones comunitarias y a los Estados miembro a priorizar la modernización de las infraestructuras críticas de doble uso. El objetivo de esta medida es reforzar la capacidad de disuasión y respuesta de la Unión Europea ante posibles agresiones, en el contexto marcado por la invasión rusa de Ucrania.

Esta decisión se refleja en un informe que ha sido aprobado por mayoría en las comisiones de Transportes y Turismo y de Seguridad y Defensa de la Eurocámara. El texto apremia a invertir más recursos para adaptar obras de ingeniería civil como carreteras, puentes, túneles, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y terminales de carga para que puedan soportar el tránsito de material militar y tropas aliadas.

De esta manera, los eurodiputados han fijado su posición para negociar con el Consejo las nuevas normas de movilidad militar propuestas por la Comisión Europea. Este paso se formalizará siempre y cuando el pleno dé su visto bueno en la sesión que se celebrará la segunda semana de julio en la ciudad francesa de Estrasburgo.

Más allá de solicitar un incremento presupuestario para la mejora de estas construcciones, el hemiciclo ha pedido la creación de un fondo de solidaridad. Este instrumento serviría para agrupar y compartir las capacidades logísticas y de transporte de los países de la Unión Europea, incluyendo vehículos, personal, unidades médicas, buques y trenes. Además, se pretende que este mecanismo sea extensible a los aliados de la OTAN, así como a Ucrania y Moldavia.

Las comisiones parlamentarias también apuestan por "superar las barreras administrativas" y "la fragmentación de los procedimientos nacionales". Para ello, sugieren crear un sistema de información digital que ayude a los países a gestionar los permisos, los acuerdos de tráfico y los trámites aduaneros. Proponen, además, adelantar su entrada en funcionamiento al año 2027 y garantizar que sea plenamente interoperable con la OTAN.

Los diputados han reconocido que, en una situación de emergencia, las normas de transporte habituales "resultan insuficientes para hacer frente a un aumento significativo del volumen, la frecuencia o la velocidad del transporte militar". Por ello, apoyan un Sistema Europeo de Respuesta Mejorada para la Movilidad Militar que active medidas excepcionales para garantizar un movimiento ininterrumpido en toda Europa.

En caso de crisis, este sistema sería activado por el Consejo en un plazo de 48 horas tras una propuesta de la Comisión Europea y permanecería en vigor durante un máximo de doce meses. Esto otorgaría a las fuerzas armadas "acceso prioritario a la infraestructura de transporte", eximiendo al convoy militar de las restricciones habituales de tráfico sin comprometer la seguridad vial.