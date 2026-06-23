El Pentágono pide 80.000 millones al Congreso de EEUU para pagar los gastos de la guerra de Irán o se quedará sin dinero

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha trasladado al Congreso la necesidad de contar con una partida extraordinaria de 80.000 millones de dólares destinada a cubrir los costes derivados de la guerra contra Irán y otros gastos adicionales. La petición se produce en un momento de creciente preocupación por el impacto financiero de las operaciones militares y por el desgaste de recursos estratégicos utilizados durante el conflicto.

Según informa The Wall Street Journal, el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, comunicó esta semana a varios legisladores, mediante conversaciones telefónicas, la magnitud de las necesidades presupuestarias del Pentágono. Las conversaciones forman parte de los contactos que la Administración mantiene con el Capitolio para preparar una posible solicitud suplementaria de financiación.

Desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, numerosos congresistas han reclamado a la Administración de Donald Trump una explicación detallada sobre el coste real de las operaciones. Entre las principales inquietudes figura el elevado consumo de municiones y equipamiento militar considerado esencial para responder a otros posibles escenarios de crisis internacionales.

Los responsables de Defensa han advertido además de que las cuentas destinadas a las operaciones podrían comenzar a mostrar signos de agotamiento durante el verano si no se aprueba una nueva ley de financiación. De producirse esa situación, las Fuerzas Armadas se verían obligadas a reducir ejercicios de entrenamiento y otras actividades consideradas prioritarias.

A ello se suma el coste asociado al despliegue de efectivos en la frontera sur de Estados Unidos, una misión que también está ejerciendo presión sobre el presupuesto militar disponible para el presente ejercicio.

Una petición que debe superar varios trámites

Antes de llegar formalmente al Congreso, cualquier solicitud extraordinaria de fondos debe recibir el visto bueno de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Aunque el presupuesto de Defensa para el ejercicio fiscal 2026 ronda el billón de dólares, los responsables del Pentágono consideran que los gastos derivados de las operaciones actuales requieren financiación adicional.

Las fuentes consultadas aseguran que el Departamento de Defensa tiene suficiente confianza en la viabilidad de la propuesta como para haber comenzado ya a informar a los legisladores. Parte de los recursos solicitados estarían destinados a sufragar operaciones navales, salarios del personal militar y la reposición de municiones, entre otras necesidades.

Asimismo, se espera que en los próximos días la Administración pueda remitir al Congreso una propuesta suplementaria más amplia que incluiría no solo fondos para Defensa, sino también recursos destinados a otras áreas gubernamentales como agricultura o asistencia en casos de desastre.

Las conversaciones mantenidas por Feinberg coincidieron con una serie de reuniones celebradas en el Capitolio entre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y varios senadores republicanos de alto rango. Durante esos encuentros se abordó la posibilidad de impulsar nuevas partidas presupuestarias para garantizar la continuidad de las operaciones militares.

El Pentágono ha tenido que afrontar durante este año importantes desembolsos vinculados a distintas actuaciones. Entre ellas figuran la guerra contra Irán, cuyo coste fue estimado en 29.000 millones de dólares a mediados de mayo aunque actualmente podría ser superior, así como otras operaciones desarrolladas en distintos escenarios internacionales.

La financiación reabre el debate político sobre la guerra

La eventual llegada de una solicitud de fondos al Congreso amenaza con reavivar el debate político sobre la intervención militar ordenada por Trump. Algunos legisladores ya han advertido de que no respaldarán nuevas partidas presupuestarias si previamente el Congreso no autoriza formalmente las operaciones militares.

Los críticos de la Administración sostienen que la Casa Blanca nunca solicitó esa autorización para iniciar la guerra contra Irán, a diferencia de lo ocurrido en conflictos como la primera Guerra del Golfo o las guerras de Irak y Afganistán. Los demócratas consideran que esta circunstancia cuestiona la legalidad de la intervención.

La aprobación de cualquier proyecto de ley también enfrenta importantes obstáculos parlamentarios. En el Senado, la mayoría de las iniciativas requieren alcanzar el respaldo de 60 senadores, lo que obligaría a los republicanos a sumar apoyos demócratas. Como alternativa, algunos miembros del partido han planteado recurrir al mecanismo de conciliación presupuestaria, que permite aprobar determinadas medidas fiscales y presupuestarias por mayoría simple, aunque esta opción también genera divisiones internas.

Mayorías ajustadas

La situación tampoco resulta sencilla en la Cámara de Representantes, donde sería necesaria una mayoría simple en un contexto de márgenes muy estrechos para el Partido Republicano.

"No hay 60 votos en el Senado para un presupuesto suplementario. Creo que es una afirmación bastante cierta que no va a cambiar pronto", dijo esta semana el senador Chris Murphy. "No han hecho ningún esfuerzo por mantener informado al Congreso, y saben que la guerra es sumamente impopular", añadió Murphy, miembro del Comité de Asignaciones del Senado, refiriéndose a la administración Trump.

Por su parte, el senador republicano John Barrasso defendió la necesidad de reforzar los recursos militares tras reunirse con Hegseth. "Como saben, ha habido una reducción en el arsenal de armamento. Debemos asegurarnos de que se reponga", dijo Barrasso.