España y Polonia negocian la compra conjunta de aviones cisterna A330 MRTT con los fondos SAFE de la UE

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, se han reunido este martes en la sede del Ministerio de Defensa en Madrid para reforzar la cooperación bilateral entre ambos países. El encuentro ha servido para abordar cuestiones relacionadas con la industria de defensa, la seguridad europea, la próxima cumbre de la OTAN y diversos programas de interés conjunto.

Uno de los asuntos más relevantes de la reunión ha sido el avance de las negociaciones para la adquisición conjunta de aviones cisterna A330 MRTT. Ambos países han coincidido en destacar la importancia de sus funciones de reabastecimiento en vuelo, transporte estratégico y evacuación médica en el contexto internacional actual. Horas antes, el ministro polaco había visitado la sede de Airbus en Getafe.

La futura compra de estas aeronaves estaría financiada mediante los fondos SAFE impulsados por la Unión Europea para fortalecer la industria de defensa comunitaria y fomentar proyectos multinacionales. Margarita Robles ha confirmado tras el encuentro que España y Polonia que trabajarán conjuntamente para acelerar esta iniciativa, considerada prioritaria por ambos gobiernos.

Otro de los momentos destacados de la jornada ha sido el reconocimiento del Gobierno polaco a varios militares españoles por los servicios prestados en misiones internacionales. Varsovia ha decidido conceder la Medalla de Bronce del Ejército Polaco a cuatro miembros de las FAS como muestra de agradecimiento por su colaboración y apoyo en operaciones desarrolladas junto a efectivos polacos bajo estructuras multinacionales de la OTAN.

La distinción reconoce específicamente la labor desempeñada por estos militares durante su servicio conjunto en el "NATO Rapid Deployable Corps Italy" y en la operación "Inherent Resolve" desarrollada en Irak. Con este gesto, las autoridades polacas han querido poner de manifiesto el elevado nivel de cooperación existente entre ambos ejércitos y la estrecha relación profesional construida durante años de participación conjunta en misiones.

Durante la reunión, el ministro polaco ha trasladado además a Robles el agradecimiento de su Gobierno por el respaldo prestado por España frente a las amenazas híbridas que afronta actualmente Polonia. Kosiniak-Kamysz ha destacado especialmente la colaboración entre ambos países en materia de seguridad y defensa y ha expresado su voluntad de seguir profundizando en la cooperación bilateral entre ambos países.

La preparación de la próxima cumbre de la OTAN, prevista para los días 7 y 8 de julio en Ankara (Turquía), ha ocupado igualmente una parte importante de las conversaciones. Tanto Robles como su homólogo polaco han coincidido en la necesidad de que la reunión sirva para transmitir una imagen de cohesión entre los aliados en un momento marcado por la inestabilidad internacional y por el deterioro del entorno de seguridad europeo.