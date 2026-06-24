Alemania cancela por los retrasos el contrato de las fragatas F126 y comprará fragatas Meko A-200

El Ministerio de Defensa de Alemania ha decidido cancelar el programa de fragatas F126 tras años de retrasos acumulados, sobrecostes y problemas estructurales en la gestión del contrato. La decisión supone uno de los mayores volantazos recientes en la política de adquisiciones de la Bundeswehr, que busca ahora reforzar su capacidad naval con una alternativa más fiable y rápida de ejecutar.

El proyecto F126, inicialmente concebido como una de las columnas vertebrales de la nueva flota de superficie alemana, había acumulado importantes desviaciones presupuestarias y dificultades técnicas. Las estimaciones es que el coste final se había casi doblado desde las previsiones iniciales (de 10.000 millones de euros a 18.000 millones), lo que ha terminado por erosionar la viabilidad política del programa.

Según las informaciones disponibles, el Gobierno alemán ya había desembolsado alrededor de 2.000 millones de euros en fases preliminares del programa antes de su cancelación definitiva. A pesar de ello, la ejecución del proyecto no lograba avanzar al ritmo previsto, con retrasos acumulados que comprometían seriamente la entrada en servicio de las unidades en los plazos inicialmente comprometidos por Defensa.

El principal contratista del programa, el astillero neerlandés Damen Naval, había sido objeto de crecientes críticas por su incapacidad para cumplir los hitos establecidos. Las dificultades de coordinación industrial, junto con cambios en los requisitos operativos alemanes, acabaron generando un escenario de bloqueo que el Ministerio de Defensa ha considerado ya irreversible.

Ante este panorama, Berlín ha optado por dar marcha atrás y apostar por un nuevo modelo de fragata: las Meko A-200 DEU, construidas por el grupo alemán TKMS. El Gobierno confía en que este diseño, ya probado en otros países, permita reducir riesgos industriales y garantizar un calendario de entrega más ajustado a las necesidades operativas de la Marina alemana.

La decisión supone también un cambio de enfoque estratégico dentro de la Bundeswehr, que prioriza ahora capacidades como la guerra antisubmarina y la protección de rutas marítimas en el Atlántico Norte y el mar Báltico. Las nuevas fragatas Meko están concebidas precisamente para este tipo de misiones, lo que ha facilitado su elección frente a la opción anterior.

El Ejecutivo alemán aspira a acelerar significativamente el calendario de construcción, con el objetivo de que las primeras unidades de la clase Meko A-200 puedan entrar en servicio a finales de esta década. Esta previsión contrasta con los retrasos acumulados del programa F126, que ya no ofrecía garantías realistas de entrega en los plazos requeridos por la OTAN.