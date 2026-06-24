El Ejército del Aire recibe de Airbus el primer C295 de salvamento y rescate, que irá destinado a Gran Canaria

El Ejército del Aire y del Espacio ha recibido oficialmente de Airbus el primer avión C295 en configuración de búsqueda y salvamento (SAR), en un acto celebrado en las instalaciones de la compañía en Sevilla. La entrega marca el inicio de la renovación de la flota de patrulla marítima y rescate en el mar, en un programa destinado a reforzar las capacidades de vigilancia marítima española.

La aeronave será destinada a la base aérea de Gando, en Gran Canaria, donde operará dentro del Ala 46, una de las unidades clave en misiones de búsqueda y rescate en el Atlántico. Desde esta ubicación estratégica, el nuevo C295 asumirá progresivamente tareas de los veteranos CN-235 VIGMA, que han prestado servicio durante más de una década en misiones similares y se encuentran en la fase final de su vida operativa.

El programa forma parte del contrato firmado en diciembre de 2023 entre el Ministerio de Defensa y Airbus, que contempla la adquisición de un total de 16 aeronaves C295 en distintas configuraciones. De ellas, ocho estarán destinadas a misiones SAR y otras ocho a patrulla marítima (MPA), lo que permitirá renovar de forma integral las capacidades de vigilancia aérea de media distancia del Ejército del Aire.

El C295 SAR supone un salto cualitativo respecto a los CN-235 VIGMA actualmente en servicio. Entre sus principales mejoras destacan un mayor alcance operativo, mejor autonomía y una aviónica modernizada que facilita las misiones en entornos complejos, especialmente en operaciones de búsqueda de personas en mar abierto o zonas remotas del archipiélago canario y el Atlántico oriental.

La industria aeronáutica española, con la planta de Airbus en Sevilla como centro de producción, desempeña un papel clave en este programa. La línea de ensamblaje del C295 se encuentra en fase de incremento de cadencia para atender la demanda nacional e internacional, en un contexto en el que este modelo se ha consolidado como uno de los más exportados de su categoría.

Con esta primera entrega, el Ministerio de Defensa inicia la transición hacia una flota más moderna y versátil, diseñada para reforzar la capacidad de respuesta en misiones de salvamento, vigilancia marítima y control del tráfico irregular. El despliegue progresivo de los nuevos C295 permitirá mantener la operatividad continua del dispositivo aéreo en Canarias, una de las zonas SAR más exigentes del territorio español.