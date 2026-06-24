El Gobierno da luz verde al decreto que adelantará dinero a la industria para los nuevos misiles Taurus, Iris-T y NSM

Los programas de modernización de las Fuerzas Armadas españolas que se van a lanzar este año 2026 empiezan a ver poco a poco la luz. El Gobierno avanzó a finales del mes de abril que los primeros reales decretos se estaban terminando de ultimar y que en poco tiempo se conocería su contenido. No fue hasta finales de mayo cuando se filtró el contenido de los mismos, mostrando las prioridades armamentísticas de Defensa para este año.

El primero de los reales decretos afecta principalmente a la Armada e incluye la actualización de los cazaminas de la clase Segura, la nueva corbeta de desarrollo europeo (European Patrol Corvette) o la actualización de fragatas, sistemas de combate, sensores y redes de mando y control. El segundo, abarcaba diferentes capacidades como sistemas anti-drones, evolución de plataformas aéreas o sistemas de mando y control, entre otros desarrollos.

El tercer real decreto estaba destinado paquete incluye un ambicioso programa de misiles que afecta a sistemas como Taurus, IRIS-T y NSM. Estas capacidades se orientan tanto a la defensa aérea como al ataque de precisión y la guerra antibuque, con integración en plataformas aéreas y navales. Y este texto normativo, precisamente, ha sido el que ha sido aprobado en las últimas horas por Ejecutivo.

"El Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación administrativa urgente del proyecto de Real Decreto destinado a regular la concesión directa de anticipos reembolsables (préstamos) a varias empresas para el desarrollo tecnológico e industrial de programas de modernización de sistemas de misiles en el ámbito aeronaval", recoge la referencia hecha público por el Gobierno de Pedro Sánchez.

De momento no se conocen las cuantías económicas ni las cifras exactas de los programas de misiles aprobados. Es posible que se conozcan con la publicación de los reales decretos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Estos adelantos son habituales en el sector de la Defensa. El Gobierno presta dinero como proyecto de I+D+i para que las empresas no tengan que empezar el desarrollo o fabricación empleando fondos propios. Cuando los sistemas de armas empiezan a ser entregados al Ministerio de Defensa éste departamento empieza los pagos acordados por el producto a las empresas, que a su vez empiezan la devolución a Industria de los adelantos recibidos.