Defensa activa un equipo de rescate de la UME con 54 militares para ayudar en Venezuela tras los graves terremotos

El Ministerio de Defensa ha activado un dispositivo de emergencias para apoyar a Venezuela tras los fuertes terremotos registrados durante las últimas horas, que han provocado graves daños materiales y un elevado número de afectados en distintas zonas del país, según han confirmado este jueves fuentes del departamento de Margarita Robles.

El contingente español está formado por 54 militares pertenecientes al Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II), con base en Morón de la Frontera (Sevilla), una de las unidades especializadas en rescate urbano y actuación en catástrofes naturales de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El equipo desplegado incluye medios técnicos específicos para la localización de víctimas bajo los escombros, entre ellos perros de rescate entrenados para la detección de supervivientes, cámaras de búsqueda en espacios confinados y geófonos capaces de captar sonidos o vibraciones en estructuras colapsadas, según han explicado las mismas fuentes.

El despliegue se produce mientras continúan las evaluaciones de daños en el país caribeño, donde las autoridades locales trabajan para restablecer servicios básicos y coordinar la llegada de ayuda internacional ante una situación que sigue siendo inestable en las áreas más afectadas.