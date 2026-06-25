El submarino S-82 Narciso Monturiol inicia sus pruebas de mar y Navantia confía en entregarlo a la Armada este año 2026

El submarino S-82 Narciso Monturiol, segundo integrante de la serie S-80 Plus construida por Navantia para la Armada española, ha iniciado sus pruebas de mar con una primera navegación en aguas de Cartagena. Este hito marca el comienzo de la fase final de ensayos antes de su entrega al Ministerio de Defensa. La compañía pública mantiene su previsión de completar el proceso y poner el buque en manos de la Armada durante este mismo año 2026.

La salida al mar se ha producido tras superar con éxito una extensa campaña de pruebas en puerto desarrollada en los últimos meses. Estas verificaciones han permitido comprobar el funcionamiento de los sistemas de propulsión, generación eléctrica, navegación, seguridad y control de plataforma. Con el inicio de los ensayos en condiciones reales, Navantia podrá validar el comportamiento del submarino en superficie y posteriormente durante las inmersiones previstas.

La campaña de pruebas incluirá decenas de ejercicios destinados a certificar todas las capacidades operativas del buque. Los técnicos evaluarán el rendimiento de los sistemas de combate, comunicaciones, sensores, maniobra y propulsión, además de la integración general de todos los equipos. El objetivo es garantizar que el submarino cumple los exigentes requisitos establecidos por la Armada antes de su aceptación formal y entrada en servicio operativo dentro de la Flota.

El S-82 se beneficia además de la experiencia acumulada durante el desarrollo y puesta en servicio del S-81 Isaac Peral, primer submarino de la serie. Las lecciones aprendidas durante la construcción y certificación de esa unidad han permitido agilizar numerosos procesos industriales y técnicos. Esto ha contribuido a reducir riesgos durante las fases finales del programa y refuerza la confianza de Navantia en los plazos actualmente establecidos para la entrega.

Paralelamente, el programa S-80 continúa avanzando en el resto de unidades previstas. Navantia ya ha iniciado las pruebas del sistema de propulsión independiente del aire, conocido como AIP, destinado al submarino S-83 Cosme García. Esta tecnología permitirá aumentar de forma significativa la autonomía en inmersión, una de las capacidades más esperadas de la serie. La integración del sistema constituye uno de los hitos tecnológicos más relevantes del programa naval español.

Este sistema permite generar agua y electricidad a cualquier profundidad gracias a un sistema de pila de combustible donde el hidrógeno (H2) y el oxígeno (O2) se combinan para producirlos. Los retrasos han impedido que el sistema esté disponible en las dos primeras unidades: el S-81 Isaac Peral y el S-82 Narciso Monturiol. A estos se les instalará en su primera gran carena, que suele realizarse a los seis años de estar operativo.