Francia quiere convertir el A400M en un gran centro de mando y control y que el avión tenga capacidades ISR

Francia ha puesto en marcha un ambicioso programa para convertir aviones A400M en plataformas avanzadas de mando y control, con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). El objetivo es dotar a la aeronave de un sistema modular que permita operar como nodo aerotransportado capaz de coordinar fuerzas conjuntas en tiempo real, integrando sensores, comunicaciones y enlaces de datos en entornos de combate complejos.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas francés en colaboración con Airbus, fabricante de la aeronave, se materializa a través del denominado Parallel Mission System (PMS). Este sistema permitirá instalar equipos en la bodega del avión sin alterar su configuración estructural, incluyendo consolas para operadores, estaciones de análisis táctico y sensores electroópticos destinados a misiones de vigilancia y reconocimiento.

La iniciativa se enmarca en la estrategia francesa de reforzar sus capacidades de mando y control distribuidas, reduciendo la dependencia de plataformas especializadas como los aviones AWACS. El A400M pasaría así a desempeñar funciones de coordinación de operaciones aéreas, integración de datos en tiempo real y gestión de activos como cazas, helicópteros, drones y sistemas terrestres en el campo de batalla moderno.

El sistema PMS está diseñado con una arquitectura abierta que permitirá incorporar nuevas capacidades de forma progresiva, incluyendo enlaces de comunicaciones avanzados y posibles funciones de guerra electrónica. La intención es que el avión pueda actuar como centro de fusión de datos, mejorando la conciencia situacional de los mandos en operaciones conjuntas y multinacionales bajo estándares OTAN.

Según la planificación actual, las primeras instalaciones del sistema podrían comenzar en los próximos años, con fases de prueba en vuelo posteriores. El programa se integra en la evolución del A400M hacia un avión polivalente, capaz no solo de transporte táctico y estratégico, sino también de convertirse en un activo clave dentro de la red de combate colaborativo europeo en desarrollo.

Con este movimiento, Francia refuerza su apuesta por la transformación de plataformas existentes en nodos tecnológicos de alto valor añadido. La adaptación del A400M responde a la necesidad de disponer de sistemas más flexibles y resilientes frente a amenazas modernas, en un contexto en el que la guerra en red y la integración de drones están redefiniendo el concepto de superioridad aérea.