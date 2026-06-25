Ucrania y la OTAN lanzan un concurso de ideas para dejar inoperativas las bases aéreas enemigas durante días

Ucrania y la OTAN han puesto en marcha el programa denominado 'Persistent Airfield Denial', una iniciativa de innovación destinada a desarrollar tecnologías capaces de inutilizar bases aéreas enemigas durante periodos prolongados. El objetivo es encontrar soluciones de bajo coste, autónomas y resistentes a la guerra electrónica, capaces de atacar pistas, aeronaves e infraestructuras críticas y mantenerlas fuera de servicio durante semanas.

El programa está impulsado por el Mando Aliado para la Transformación de la OTAN (ACT) y el Centro Conjunto OTAN-Ucrania JATEC. La iniciativa ofrece hasta 250.000 euros en premios para las propuestas más eficaces. Se busca acelerar soluciones que puedan desplegarse rápidamente en operaciones reales y adaptarse a entornos de alta intensidad como el actual conflicto en Ucrania con participación de actores tecnológicos internacionales especializados.

La convocatoria está abierta a empresas, universidades, centros de investigación y equipos tecnológicos capaces de proponer soluciones operativas. Entre las áreas de interés figuran drones de ataque, municiones merodeadoras, sistemas autónomos, enjambres y plataformas capaces de operar en entornos con guerra electrónica intensa o con sistemas de navegación degradados como el GPS bloqueado o interferido en escenarios de combate de alta densidad y contestación aérea.

El objetivo del desafío no es únicamente destruir aeronaves estacionadas, sino mantener una base aérea completamente inutilizada durante días o semanas. Para ello se plantea atacar de forma persistente pistas de aterrizaje, depósitos de combustible, almacenes de munición y otros elementos críticos de la infraestructura militar, reduciendo la capacidad de regeneración operativa del adversario en un enfoque inspirado en la experiencia ucraniana reciente en combate aéreo.

La iniciativa llega en un contexto marcado por la experiencia acumulada en la guerra de Ucrania, especialmente tras operaciones como Telaraña, en las que drones de bajo coste demostraron capacidad para alcanzar objetivos estratégicos a gran distancia, aunque el programa no menciona directamente ese ataque.

Más allá del concurso de ideas, la iniciativa refleja un cambio doctrinal dentro de la OTAN hacia sistemas más baratos, autónomos y masivos, capaces de generar efectos estratégicos sin depender de plataformas tradicionales de alto coste. La Alianza busca integrar las lecciones aprendidas en Ucrania para preparar futuros escenarios de conflicto de alta intensidad en Europa en un entorno de creciente amenaza multidominio en la actualidad europea.