Airbus y Kawasaki negocian una posible variante de guerra antisubmarina del Eurodrone para Japón

Airbus y Kawasaki han iniciado conversaciones para desarrollar una posible variante del Eurodrone orientada a la guerra antisubmarina destinada a Japón. El acuerdo, todavía en fase de memorando de entendimiento, busca adaptar el sistema europeo a los requisitos operativos japoneses en el entorno del Pacífico, donde la vigilancia marítima de largo alcance y la detección de submarinos se han convertido en prioridades estratégicas crecientes.

El programa se enmarca en la cooperación entre la empresa europea Airbus y Kawasaki Heavy Industries. Ambas compañías exploran la creación de una versión específica del Eurodrone, ajustada a necesidades japonesas. El proyecto aún no es un contrato formal de desarrollo, sino un paso preliminar que podría derivar en una futura integración industrial más amplia entre Europa y Japón en materia de drones militares.

El Eurodrone es un sistema europeo liderado por Francia, Alemania, Italia y España, diseñado como dron de media altitud y larga autonomía para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. El programa busca competir con sistemas como el MQ-9 Reaper estadounidense. Su desarrollo ha estado marcado por retrasos y ajustes técnicos, aunque mantiene como objetivo capacidades de vuelo superiores a las 40 horas de autonomía.

En el caso japonés, la variante en estudio se orientaría especialmente a la guerra antisubmarina en el Pacífico, un área de creciente tensión estratégica. Japón busca reforzar su vigilancia marítima ante la expansión naval china y la actividad submarina en la región. La integración de sensores avanzados, sistemas de sonar aerotransportado y tecnología nacional sería uno de los elementos clave del posible diseño adaptado.

El acuerdo también refleja el interés de Airbus por internacionalizar el Eurodrone y asegurar su viabilidad industrial mediante exportaciones y versiones adaptadas. Japón, que ya participaba como observador en el programa desde 2023, vería reforzada su cooperación tecnológica con Europa en un contexto de creciente alineamiento entre aliados occidentales en el Indo-Pacífico.