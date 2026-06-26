El Ejército del Aire moderniza la defensa aérea de Canarias: los cazas Eurofighter sustituyen a los veteranos F18 Hornet

El Ejército del Aire y del Espacio ha iniciado este viernes la modernización de la defensa aérea de Canarias con la incorporación de los cazas Eurofighter Typhoon al Ala 46, con sede en la base aérea de Gando (Gran Canaria). Van a sustituir a los veteranos F-18 Hornet que estaban en servicio en esa base, los más antiguos que prestan servicios, pues fueron comprados de segunda mano al Cuerpo de Marines de Estados Unidos en los años ochenta.

Las primeras ocho aeronaves que se han desplegado durante esta mañana proceden del Ala 14, con base en Albacete, y forman parte de un plan más amplio que prevé alcanzar hasta un total de 20 cazas Eurofighter en Gando. En las fases posteriores de ampliación van a aportar cazas tanto el Ala 14 de Albacete como el Ala 11 de Morón de la Frontera, consolidando así la transición operativa.

El proceso de modernización hace que Gando se haya convertido en las últimas horas en la tercera base operativa del Eurofighter en España, junto a Morón y Albacete. Estas aeronaves asumen ya misiones de alerta e interceptación dentro del sistema de defensa aérea nacional, con especial atención al control del espacio aéreo canario y a la protección del flanco suroccidental de la Alianza Atlántica.

El relevo del F-18 se ha producido en un acto oficial celebrado en la base aérea grancanaria en la que ha estado presente el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), general del Aire Francisco Braco Carbó. Durante la ceremonia se ha formalizado la entrada en servicio del Eurofighter como sistema de armas principal del Ala 46, en sustitución del veterano caza estadounidense.

La transición se enmarca en un plan plurianual iniciado en 2022 que contempla no solo la incorporación de nuevos aviones, sino también la adaptación de infraestructuras críticas, sistemas de comunicaciones y la formación del personal. El entorno de Gando, marcado por la alta salinidad y las condiciones marítimas, ha requerido modificaciones técnicas específicas para garantizar la operatividad.

Durante la ceremonia se llevó a cabo una exhibición aérea del Eurofighter sobre la bahía de Gando, simbolizando el fin de la etapa del F-18 en el archipiélago. Asimismo, se escenificó el vuelo conjunto de ambos modelos, el Eurofighter Typhoon y el F-18 Hornet, como representación del proceso de transición entre generaciones de cazas dentro del Ejército del Aire.

Fuentes del Ejército del Aire han recordado que los seis cazas F18-Hornet que todavía estaban operativos en las islas van a ser transferidos de manera inmediata al Ala 15, en la base aérea de Zaragoza, donde van a estar operativos para cumplir con sus últimas horas de servicio a España antes de ser dados de baja el próximo mes de diciembre. El Ala 15 está compuesto por cazas F18, bastante más modernos, aunque con parte del programa de sustitución ya lanzado.

En la base aérea de Gando, la principal estructura operativa del Ejército del Aire en Canarias, hay dos grupos operativos. El Ala 46, destinada a la defensa aérea permanente y en alerta constante las 24 horas del día. Y también el Grupo 82, destinado a labores de búsqueda y rescate y que, precisamente, también se encuentra en pleno proceso de modernización. Es más, acaba de recibir esta semana el primer avión C295 en configuración SAR.