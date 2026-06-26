El equipo de la UME se desplegará en La Guaira, la zona más afectada por los terremotos en Venezuela

El equipo de rescate de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha llegado este viernes a Venezuela después de que las autoridades locales hayan conseguido abrir varias bases aéreas militares y aeropuertos para recibir ayuda humanitaria del exterior. El contingente español es uno de los primeros dispositivos europeos que han llegado a la zona y tendrán como punto de trabajo la zona de La Guaira, la zona más afectada por los terremotos.

El A330 MRTT del Ala 45 del Ejército del Aire ha llegado en torno al mediodía (hora española) a la base aérea militar de El Libertador, en las cercanías de Caracas, donde han sido recibidos por un enlace militar venezolano y se han descargado los equipos de rescate. Los españoles serán trasladados ahora en autobús hacia el área de La Guaira, donde "se nos asignarán los lugares de trabajo", según ha explicado el brigada de la UME Alberto Vázquez.

El equipo de rescate activado por Defensa está compuesto por un total de 59 militares. 54 militares pertenecientes al Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II), con base en Morón de la Frontera (Sevilla), una de las unidades especializadas en rescate urbano y actuación en catástrofes naturales. Los otros militares son personal de apoyo de la UME y dos ingenieros del Ejército de Tierra.

El equipo desplegado incluye medios técnicos específicos para la localización de víctimas bajo los escombros, entre ellos perros de rescate entrenados para la detección de supervivientes, cámaras de búsqueda en espacios confinados y geófonos capaces de captar sonidos o vibraciones en estructuras colapsadas.

En Venezuela, los dos terremotos han provocado importantes daños en infraestructuras, con especial impacto en zonas costeras y urbanas cercanas a Caracas. Las autoridades locales han confirmado el colapso parcial de muchísimos edificios y dificultades en las comunicaciones terrestres. La llegada de equipos internacionales busca reforzar las labores de búsqueda de supervivientes en las primeras horas críticas tras el seísmo.

La región de La Guaira concentra ahora gran parte de los esfuerzos de rescate debido a la magnitud de los daños y su proximidad al epicentro. Equipos locales y extranjeros trabajan de forma coordinada en la retirada de escombros y la localización de personas atrapadas. La situación sigue siendo crítica mientras continúan las réplicas y se evalúa el alcance total de la catástrofe.