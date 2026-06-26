Las pymes ya representan el 80% del sector defensa y encuentran en las ferias una vía de crecimiento

El 27 de junio se celebra el Día Internacional de las Pymes en un contexto en el que estas empresas ya representan el 80% del tejido de la industria de defensa en España y están ganando protagonismo impulsadas por el aumento de la inversión, la innovación tecnológica y la necesidad de reforzar capacidades industriales.

En dos años se ha duplicado el número de compañías inscritas en el Registro de la Industria de Defensa, pasando de 400 empresas en 2024 a 748 en la actualidad, de las que el 80% son pymes, tal y como apuntó recientemente el teniente general Miguel Ivorra, director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (DIGEID) en la Cámara de España.

Este ecosistema genera ya unos 36.000 empleos directos altamente cualificados y se consolida como uno de los motores de desarrollo económico e innovación tecnológica en el actual contexto internacional.

En la misma línea, el Instituto de Coordenadas señala que las pymes españolas cuentan con una oportunidad relevante en el nuevo ciclo inversor en defensa y podrían generar entre el 30% y el 40% del valor económico del sector. Asimismo, estima que podrían captar entre 60.000 y 80.000 millones de euros entre 2026 y 2030 si logran integrarse de forma efectiva en cadenas de valor, programas nacionales y europeos y mercados internacionales.

Ferias internacionales

A pesar de este avance, el análisis del Instituto también señala que las pymes afrontan el reto de transformar su crecimiento en una participación efectiva en programas de defensa y mercados globales, reforzando una base industrial más amplia, especializada y competitiva.

En este proceso, la entidad destaca el papel de las ferias de defensa internacionales como la española Feindef, que se celebra en mayo de 2027, como una de las principales vías de crecimiento, visibilidad e internacionalización para las pymes de defensa, al facilitar el contacto con grandes empresas tractoras, instituciones, socios tecnológicos, inversores y delegaciones internacionales.