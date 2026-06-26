Los países del flanco Este de la UE piden activar la iniciativa de defensa para proteger las fronteras de drones

Los países del flanco oriental de la Unión Europea han reclamado a Bruselas la activación inmediata de una nueva iniciativa común de defensa destinada a proteger sus fronteras frente a amenazas aéreas no tripuladas. La propuesta, centrada en la defensa antidrones, busca reforzar la capacidad de vigilancia y respuesta ante lo que consideran un incremento sostenido de riesgos vinculados al conflicto en Ucrania y la presión rusa sobre la región.

La iniciativa, conocida como Eastern Flank Watch, pretende establecer un sistema coordinado de detección, seguimiento e interceptación de drones en la frontera este de la UE. Los Estados miembros implicados insisten en que la respuesta debe ser rápida y conjunta. La propuesta se encuentra actualmente en fase de diseño por parte de la Comisión Europea, que estudia su integración en la arquitectura de defensa comunitaria existente.

Entre los países impulsores figuran Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Suecia y Rumanía, todos ellos situados en la frontera geográfica o estratégica con Rusia y Bielorrusia. Estos Estados sostienen que la presión sobre el flanco oriental ha aumentado en los últimos meses, especialmente en forma de incursiones de drones y otras amenazas híbridas relacionadas con la guerra en Ucrania.

Los líderes europeos reclaman además que la iniciativa cuente con financiación específica de la Unión Europea y no dependa exclusivamente de los presupuestos nacionales. Polonia, uno de los países más activos en materia de defensa, ha recordado que destina cerca del 7% de su PIB al gasto militar. Otros Estados consideran necesario un reparto más equilibrado de los costes dentro del bloque comunitario.

La Comisión Europea ha confirmado que trabaja en el desarrollo del proyecto y que prevé presentarlo próximamente a los Veintisiete. El plan incluiría sistemas avanzados de vigilancia, redes de sensores y capacidades de neutralización de drones. Además, se pretende incorporar la experiencia adquirida por Ucrania en el combate contra aeronaves no tripuladas durante la guerra, considerada un referente operativo en este ámbito.

El debate sobre la iniciativa refleja las diferencias internas en la Unión Europea respecto al ritmo de integración en materia de defensa. Mientras los países del este reclaman medidas urgentes ante una amenaza inmediata, otros Estados miembros abogan por una planificación más gradual. Sin embargo, existe consenso en que la guerra en Ucrania ha acelerado la necesidad de reforzar la protección del espacio aéreo europeo.