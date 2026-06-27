China muestra por primera vez el lanzamiento de un misil balístico hipersónico Dongfeng-17

China ha mostrado por primera vez imágenes de un lanzamiento real del misil balístico hipersónico Dongfeng-17 (DF-17), una de las armas más avanzadas de su arsenal. La secuencia fue emitida por la cadena estatal CCTV durante un reportaje dedicado a la Fuerza de Cohetes del Ejército chino. La difusión de estas imágenes supone un nuevo gesto de demostración militar en plena competición estratégica con Estados Unidos por la influencia en la región del Indo-Pacífico.

Aunque el DF-17 ya era conocido por su presencia en desfiles militares y por las referencias de distintos informes de inteligencia occidentales, Pekín nunca había mostrado públicamente un lanzamiento operativo del sistema. El vídeo difundido por la televisión china muestra el despegue del misil desde una plataforma móvil durante unas maniobras realizadas en el desierto del Gobi. Las autoridades no han revelado el objetivo alcanzado.

Chinese official media has publicly shown the launch of the Chinese People's Liberation Army (PLA) Rocket Force's DF-17 hypersonic missile for the first time, accompanied by the first official disclosure of what a military commentator said could be an upgraded variant of the… pic.twitter.com/zJSLbrDuYO — Global Times (@globaltimesnews) June 22, 2026

El Dongfeng-17 está equipado con un vehículo planeador hipersónico, una tecnología diseñada para incrementar la capacidad de supervivencia frente a las defensas antimisiles. Tras ser impulsado por un cohete balístico, el vehículo puede maniobrar a muy alta velocidad durante la fase terminal del vuelo, alterando su trayectoria. Esta capacidad complica considerablemente la detección, el seguimiento y la interceptación por parte de los sistemas defensivos.

Las estimaciones disponibles atribuyen al DF-17 un alcance de entre 1.800 y 2.500 kilómetros, suficiente para cubrir amplias áreas del Pacífico Occidental. Además, diversas fuentes especializadas consideran que puede alcanzar velocidades superiores a Mach 5, el umbral utilizado para clasificar un arma como hipersónica. Estas prestaciones convierten al sistema en una pieza clave dentro del creciente inventario de capacidades avanzadas desarrollado por China.

La principal misión estratégica del Dongfeng-17 se enmarca en la doctrina china de negación de acceso y restricción de área, conocida como A2/AD. Esta estrategia busca impedir o dificultar la intervención de fuerzas extranjeras en zonas consideradas prioritarias para Pekín. Entre los objetivos potenciales destacan los grupos de combate de portaaviones estadounidenses, cuya capacidad de proyección militar constituye uno de los principales instrumentos de poder de Washington en la región.