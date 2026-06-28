Llega a Madrid el avión militar con 76 españoles evacuados por el terremoto de Venezuela

Un avión militar español ha traído de vuelta este domingo a casi un centenar de personas evacuadas tras los devastadores terremotos en Venezuela. La aeronave aterrizó en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) con 96 evacuados a bordo, entre ellos 76 ciudadanos españoles y una veintena de otras nacionalidades. El dispositivo forma parte de la respuesta activada por el Gobierno tras los seísmos registrados el pasado miércoles en el país sudamericano.

Según informó el Ministerio de Defensa, los repatriados viajaron en un A330 del Ejército del Aire y del Espacio, el mismo que días antes había partido hacia la zona afectada cargado con equipos de emergencia. A bordo iban 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dos ingenieros del Ejército de Tierra, ocho unidades caninas y otros 40 especialistas del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid.

✈️ Aterriza, en la Base Aérea de Torrejón, el avión del @EjercitoAire que salía hacia #Venezuela con efectivos de la @UMEgob y el resto de rescatistas, el pasado jueves. 🇪🇸 Regresa con un centenar de españoles a bordo procedentes de la zona afectada por el seísmo. Bienvenidos pic.twitter.com/BL54Dd3Hou — Ministerio Defensa (@Defensagob) June 28, 2026

Este vuelo supone el primer envío español a la zona y ha regresado apenas tres días después con evacuados de hasta ocho nacionalidades, tal y como detalló el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Además de españoles, viajaban ciudadanos de Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia, Venezuela y Argentina.

Mientras tanto, continúan las labores de asistencia sobre el terreno. Ayer despegaron nuevos equipos de rescate, evaluación de daños y coordinación de emergencias en otro vuelo bajo la coordinación de la Secretaría General de Protección Civil y en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El balance de la tragedia sigue siendo crítico. Las autoridades venezolanas cifran por el momento en 1.430 los fallecidos. Entre las víctimas mortales se encuentran nueve españoles, mientras que 131 personas permanecen desaparecidas, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.