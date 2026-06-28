Reino Unido diseña tres misiles de ataque profundo de hasta 500 km y de bajo coste destinados a Ucrania

Reino Unido ha puesto a prueba con éxito tres nuevos sistemas de ataque de largo alcance diseñados para ser enviados a Ucrania, en el marco de un programa que busca dotar a las fuerzas ucranianas de capacidades de precisión a larga distancia a un coste significativamente inferior al de los misiles tradicionales. Estos sistemas, concebidos para ataques en profundidad, pueden alcanzar objetivos situados a más de 500 kilómetros y transportar cargas explosivas de gran potencia, combinando alcance, velocidad y producción rápida.

Según informa el medio italiano The Aviationist, los tres sistemas forman parte de un programa de desarrollo británico que ha pasado de la fase conceptual a las pruebas de lanzamiento en menos de un año, un ritmo poco habitual en proyectos de defensa de este tipo. El mismo medio detalla que las pruebas se han realizado con éxito y que el siguiente paso será la fabricación de lotes iniciales para evaluación operativa antes de una posible producción en serie destinada a Ucrania.

El programa, denominado Project Brakestop, agrupa a tres empresas del sector de defensa y tecnología del Reino Unido: MBDA UK, MGI Engineering y Rotron Aerospace. Cada una ha desarrollado un sistema distinto dentro de la categoría conocida como One Way Effectors (OWE), un tipo de munición de un solo uso que se lanza desde tierra y está diseñada para impactar directamente contra su objetivo sin recuperación.

Entre un misil de crucero y un dron de ataque

Estos sistemas se sitúan a medio camino entre un misil de crucero y un dron de ataque, pero con un enfoque más económico y de producción masiva. El objetivo del programa es dotar a Ucrania de herramientas capaces de generar presión constante sobre las defensas enemigas, obligando a dispersar recursos y facilitando posteriores ataques con armamento más sofisticado.

Entre los diseños presentados destaca el sistema Crossbow de MBDA UK, concebido como un vector modular de ataque terrestre con capacidad de carga pesada y alcance extendido. Por su parte, MGI Engineering ha desarrollado el Tigershark, un sistema que prioriza la velocidad y la autonomía para penetrar en profundidad en territorio enemigo. Finalmente, Rotron Aerospace ha aportado el SkyLance, un modelo con una arquitectura distinta que utiliza propulsión más eficiente para optimizar el alcance sin depender exclusivamente de motores a reacción.

MBDA announces successful #CROSSBOW firings, marking a key milestone in ground-launched #DeepStrike 🚀 Conducted in Dec 2025 & Feb 2026, it moved from design to demo in 9 months. Its modular design delivers range, lethality & survivability. 🔗 Read more: https://t.co/TNFvtpCNVR pic.twitter.com/T4GFAQIcfM — MBDA UK (@MBDA_UK) June 20, 2026

🇬🇧 Rotron, now part of Ondas Inc. (@OndasHoldings) announced a successful demonstration and firing of its Skylance long-range one-way effector (OWE) platform. "The new defence era is here for the UK. The successful demonstration of SkyLance validates our ability to deliver… pic.twitter.com/jafTIOZsS9 — Counter Unmanned Systems (@CUAS_NEWS) May 14, 2026

Todos los sistemas comparten una filosofía común: ser armas de bajo coste, alta disponibilidad y rápida producción, capaces de operar en entornos de guerra electrónica complejos. Este enfoque responde directamente a las necesidades del conflicto en Ucrania, donde el uso masivo de drones y municiones merodeadoras ha demostrado ser clave para saturar defensas aéreas y mantener una presión constante sobre infraestructuras estratégicas.

El desarrollo de estas armas también refleja una tendencia más amplia en la industria de defensa occidental, que busca combinar tecnología avanzada con escalabilidad industrial. Si finalmente se integran en el arsenal ucraniano, estos sistemas podrían desempeñar un papel relevante en la capacidad del país para realizar ataques en profundidad sin depender exclusivamente de armamento más costoso y limitado en número.