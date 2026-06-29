Defensa dice que invertirá 1.400 millones este mismo año en lanzar 15 programas nuevos de armamento

El Ministerio de Defensa destinará algo más de 1.400 millones de euros en 2026 a la puesta en marcha de al menos 15 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM). Así lo ha explicado este lunes la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, durante la primera reunión de trabajo de la nueva Comisión de Seguridad y Defensa que ha puesto en marcha la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales).

"Estos programas son clave para mantener la transformación de nuestras capacidades militares y reforzar la base industrial de defensa", ha dicho la número dos política del Ministerio de Defensa, que ha recordado que los PEM siempre tienen carácter plurianual lo que implica, que su ejecución se extiende durante varios ejercicios presupuestarios, en algunos casos, según ha dicho, hasta el año 2042, es decir, hasta dentro de 16 años.

Estos programas forman parte de una estrategia más amplia con la que el Gobierno busca sostener el objetivo de alcanzar el 2 por ciento del PIB en gasto en Defensa en 2026. Según ha explicado, esta meta se apoya en tres pilares: los nuevos PEM, el Plan Anual de Contratación -con unos 10.000 millones de euros en contratos previstos- y la ejecución de inversiones ya comprometidas dentro del Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa aprobado en 2025.

Valcarce no ha dado detalle de los programas que se van a poner en marcha, aunque a finales de mayo se filtró el contenido de los tres reales decretos que ha elaborado el Gobierno para sacar adelante. El primero de los reales decretos afecta a la Armada e incluye la actualización de los cazaminas, el desarrollo de la nueva corbeta europea y la actualización de fragatas, sistemas de combate, sensores y redes de mando y control.

El segundo abarcaba diferentes capacidades como sistemas anti-drones, evolución de plataformas aéreas o sistemas de mando y control, entre otros desarrollos. El tercero concentra el plan de misiles aeronavales de las Fuerzas Armadas y fue aprobado en el pasado Consejo de Ministros. Aunque el texto aprobado por el Gobierno sólo es el reglamento para poder adelantar dinero a la industria, se sabe que incluye sistemas de misiles como los Taurus, IRIS-T y NSM.