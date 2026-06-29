Fallece un militar del Ejército de Tierra durante un lanzamiento paracaidista nocturno en Huesca

La tragedia se ha cebado en las últimas horas con el Ejército de Tierra. El cabo Edgar Mallo Baena ha fallecido esta madrugada durante un lanzamiento paracaidista nocturno realizado en el marco del ejercicio "Tormenta Alada 26", que ha tenido lugar en la provincia de Huesca. El militar estaba destinado en el Batallón de Zapadores de la Brigada "Almogávares" VI de Paracaidistas.

Fuentes militares han explicado que el militar fallecido había ingresado en el Ejército de Tierra en el año 2018 –por lo que llevaba ocho años en las Fuerzas Armadas– y había desarrollado toda su trayectoria profesional en la Brigada Paracaidista. Durante su carrera ha participado en la misión desplegada en Iraq, en la que su excelente desempeño le valió para ser condecorado con la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco.

También tuvo una labor destacada en dos misiones desarrolladas en territorio nacional. Primero en la denominada Operación Balmis, para ayudar a la población española durante la pandemia de coronavirus, lo que le valió una condecoración. Después, en el apoyo a la población civil en la provincia de Valencia tras la trágica DANA que sufrió la zona en noviembre de 2024, por la que recibió otra condecoración.

El Ejército de Tierra no ha facilitado más datos sobre el tráfico suceso en el que ha fallecido el militar, aunque como es habitual cuando se produce un suceso de este tipo, ha abierto una investigación para conocer todos los detalles del fallecimiento.

En un mensaje institucional hecho público por el Cuartel General del Ejército de Tierra, la institución ha expresado "su más sincero pésame" y ha trasladado su apoyo "incondicional" a los familiares del cabo fallecido y a sus compañeros de la Brigada "Almogávares" VI de Paracaidistas.