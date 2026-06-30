Japón aprueba la reorganización de su Fuerza Aérea y Espacial de Autodefensa

Japón ha aprobado el primer cambio de nombre de una de sus ramas militares desde la creación de sus Fuerzas de Autodefensa en la década de 1950. El Parlamento nipón ha dado luz verde a una reforma que rebautiza la Fuerza Aérea de Autodefensa como Fuerza Aérea y Espacial de Autodefensa.

La Cámara de Consejeros ha aprobado el proyecto de ley después de que superara en abril su tramitación en la Cámara de Representantes. Según recogen medios locales, la reforma entrará en vigor durante el año fiscal 2026.

La nueva estructura incorpora un Mando de Operaciones Espaciales, liderado por un teniente general, que asumirá funciones clave como la vigilancia del dominio espacial, el seguimiento de satélites o el desarrollo de capacidades de lanzamiento.

El espacio gana protagonismo

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, ha enmarcado esta reforma dentro de la estrategia del Gobierno para adaptar sus capacidades defensivas a los nuevos desafíos tecnológicos y geopolíticos, en un contexto marcado por la creciente relevancia del ámbito espacial.

"La vida cotidiana de las personas ya no puede funcionar sin el uso del espacio", ha afirmado Koizumi, en declaraciones recogidas por The Mainichi. El ministro ha señalado que servicios como la navegación por satélite, las previsiones meteorológicas o numerosas aplicaciones móviles dependen ya de infraestructuras espaciales.

Koizumi también ha asegurado que el Ejecutivo desarrollará el marco organizativo necesario para que las Fuerzas de Autodefensa puedan desempeñar sus funciones de forma eficaz y responder a los retos de seguridad del futuro.

Cambios en la estructura militar

La legislación incluye además la creación de un segundo viceministro sénior de Defensa para mejorar la respuesta ante crisis, emergencias o desastres naturales. La norma también contempla mejoras en las prestaciones tras la jubilación del personal militar.

La reforma afecta igualmente a la estructura terrestre en el suroeste del país. En concreto, la 15.ª Brigada de la Fuerza Terrestre de Autodefensa en Okinawa, considerada una unidad clave para la defensa avanzada de la región, pasará a convertirse en una división completa.