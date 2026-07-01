El Ejército del Aire une a las 5 unidades de operaciones especiales españolas en un ejercicio conjunto de paracaidismo

El Ejército del Aire y del Espacio ha coordinado un ejercicio de alto nivel que ha reunido a las cinco unidades de operaciones especiales de España, tanto militares como policiales. La iniciativa, centrada en el adiestramiento paracaidista, ha buscado reforzar la interoperabilidad real entre fuerzas que habitualmente operan en entornos distintos, pero que pueden coincidir en escenarios de crisis o alta exigencia operativa.

Las maniobras se han desarrollado dentro de un programa de instrucción avanzada orientado a perfeccionar técnicas de infiltración aérea, control de zonas de lanzamiento y coordinación entre equipos conjuntos. La finalidad de las mismas ha sido mantener la capacitación del personal de los equipos operativos en lanzamientos paracaidistas, lanzamientos de cargas y control de zonas de lanzamiento (D/Z) y de aterrizaje (L/Z).

El ejercicio ha incluido lanzamientos tanto diurnos como nocturnos, así como santos en diferentes modalidades –tanto en automático como en apertura manual–, incluyendo lanzamientos a alta cota con empleo de oxígeno, alcanzándose los 24.000 pies (7,3 kilómetros), lo que exige una preparación física y técnica extrema, así como una coordinación precisa entre aeronaves, controladores de combate y equipos desplegados en tierra.

En las operaciones han participado medios aéreos de referencia del Ejército del Aire y del Espacio, incluyendo aviones de transporte táctico y estratégico como los C-212 Aviocar del 721 Escuadrón, los C-295 del Ala 35 y los A400M del Ala 31. Estas plataformas han permitido ejecutar lanzamientos simultáneos y escenarios de inserción múltiple en condiciones de baja visibilidad y operaciones nocturnas.

Las cinco unidades de operaciones especiales que han participado han sido el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire (EZAPAC) –unidad organizadora y anfitriona–, el Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército de Tierra, la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) de la Armada, la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil y el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional.

Este tipo de adiestramientos suponen un salto cualitativo en la preparación conjunta, al permitir estandarizar tácticas, técnicas y procedimientos entre unidades con culturas operativas diferentes. El ejercicio refuerza además la capacidad de España para desplegar fuerzas especiales coordinadas en escenarios de alta complejidad, consolidando una estructura conjunta más ágil, interoperable y preparada para misiones de respuesta inmediata.