Reino Unido pulverizará su récord de inversión en Defensa: destinará 348.000 millones hasta 2030

El Gobierno del Reino Unido ha anunciado el mayor presupuesto de Defensa de su historia al comprometer cerca de 298.000 millones de libras —unos 348.000 millones de euros al cambio actual— entre 2026 y 2030. La inversión, presentada por el Ejecutivo de Keir Starmer, supera todos los registros anteriores y pretende acelerar la modernización de sus fuerzas armadas en un contexto marcado por la guerra de Ucrania y la crisis de seguridad con Rusia.

El nuevo marco presupuestario incluye una inyección extraordinaria de 15.000 millones de libras (17.000 millones de euros) respecto a la planificación anterior, recursos que se destinarán principalmente a capacidades consideradas estratégicas. Entre las prioridades figuran los sistemas no tripulados, la inteligencia artificial aplicada al ámbito militar, el desarrollo de armamento de largo alcance o el aumento de las reservas de munición.

El Ejecutivo británico pretende así extraer las lecciones aprendidas de la guerra de Ucrania, donde el consumo masivo de munición, el protagonismo de los drones y la guerra electrónica han transformado la forma de combatir. Londres considera imprescindible reforzar su autonomía industrial y reducir la dependencia de proveedores extranjeros, aumentando la producción nacional de misiles, proyectiles, vehículos y otros sistemas críticos.

Una parte relevante de los fondos también servirá para consolidar los grandes programas estratégicos del Reino Unido. Entre ellos destacan la renovación de la disuasión nuclear basada en submarinos, el desarrollo del futuro caza de sexta generación dentro del programa GCAP junto a Italia y Japón, la modernización de la Royal Navy y la incorporación de nuevas capacidades tecnológicas destinadas a mejorar la interoperabilidad con los aliados de la OTAN.

Con este esfuerzo inversor, el Gobierno aspira a elevar el gasto en Defensa hasta el 2,7% del PIB antes de que finalice la década, acercándose a los nuevos objetivos fijados por la Alianza Atlántica. El Ejecutivo sostiene que la seguridad nacional exige un incremento sostenido del presupuesto ante el aumento de las amenazas procedentes de Rusia y el deterioro del entorno geopolítico internacional, especialmente en el continente europeo.

El plan también persigue fortalecer la base industrial de defensa británica mediante nuevos contratos para empresas del sector, favoreciendo la creación de empleo altamente cualificado y el desarrollo tecnológico. Londres defiende que el aumento del gasto militar no solo mejorará las capacidades operativas de sus fuerzas armadas, sino que actuará además como un motor de crecimiento económico e innovación.