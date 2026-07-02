Alemania negocia fabricar misiles Tomahawk y Patriot bajo licencia de EE.UU. para acelerar su rearme militar

Alemania negocia con Estados Unidos la fabricación bajo licencia de dos de los sistemas de misiles más avanzados del arsenal norteamericano: los misiles de crucero Tomahawk y los interceptores Patriot PAC-3 MSE. El objetivo del Gobierno alemán es acelerar el rearme de sus Fuerzas Armadas, reforzar la capacidad industrial del país y reducir los plazos de entrega en un contexto de creciente tensión internacional.

Las conversaciones forman parte de la estrategia impulsada por el canciller Friedrich Merz para convertir a Alemania en el principal centro industrial de defensa de Europa. Berlín considera prioritario aumentar la producción de armamento de alta tecnología ante la guerra de Ucrania, el deterioro del entorno de seguridad en el continente y la necesidad de fortalecer la capacidad de disuasión frente a Rusia.

Uno de los proyectos más relevantes es la posible producción del misil de crucero Tomahawk, un arma de largo alcance utilizada por las fuerzas armadas estadounidenses desde hace décadas. La fabricación correría a cargo de MBDA Deutschland en colaboración con la compañía estadounidense RTX Rautheon, propietaria de parte de la tecnología necesaria para desarrollar este sistema de precisión.

El segundo programa afecta al interceptor Patriot PAC-3 MSE, considerado la versión más avanzada del sistema Patriot para la defensa frente a misiles balísticos. Alemania ya participa en la producción europea de los misiles PAC-2 GEM-T, pero el PAC-3 incorpora tecnologías estadounidenses especialmente sensibles cuya fabricación requiere la autorización expresa de Washington.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, ha reconocido públicamente que existen negociaciones con Estados Unidos para ampliar la cooperación industrial en materia de misiles. Según explicó, la industria estadounidense no dispone actualmente de capacidad suficiente para atender toda la demanda de sus aliados, lo que hace necesario desarrollar nuevas líneas de producción en territorio europeo.

La principal dificultad del proyecto reside en la transferencia de tecnología. Tanto el Gobierno estadounidense como las empresas propietarias de los sistemas deberán autorizar la fabricación bajo licencia, un proceso especialmente delicado en el caso de armamento considerado estratégico. Berlín confía, sin embargo, en que la estrecha relación bilateral facilite un acuerdo durante los próximos meses.

La iniciativa se enmarca en un cambio de enfoque de Alemania respecto a su política industrial de defensa. Además de incrementar las compras de armamento, el Ejecutivo pretende producir en suelo alemán sistemas de alta complejidad tecnológica para garantizar el suministro a largo plazo y reducir la dependencia de proveedores externos en caso de crisis internacionales.