El programa de Defensa más cuestionado sigue avanzando: el Ejército de Tierra recibe otras 14 unidades del 8x8 Dragón

El 8x8 Dragón es uno de los programas de armamento sobre los que pivota la modernización del Ejército de Tierra. Sus unidades están llamadas a sustituir a parte de los viejos blindados BMR que todavía están en servicio. Es también uno de los programas que más preocupa en las plantas nobles del Ministerio de Defensa, tal y como ha reconocido la propia ministra, pues el ritmo de entregas de la industria va muy por detrás de lo pactado.

Aun así, sigue avanzando poco a poco. El consorcio encargado del desarrollo del blindado ha entregado a principios de esta semana otras 14 unidades nuevas del 8x8 Dragón. Las mismas pertenecen a la variante VCI (Vehículo de combate de infantería). De este modo la cifra de blindado entregada este año 2026 asciende hasta las 54, más de lo que se entregó durante todo el año 2025 y más de lo que se ha entregado desde el inicio del programa.

La cifra total de 'dragones' con los que cuenta actualmente el Ejército de Tierra asciende a 84, si tenemos en cuenta todos los entregados. Hay ya unidades entregadas de buena parte de las variantes que se han solicitado a la industria: VCI (Vehículo de Combate de Infantería), VCZ (Vehículo de Combate de Zapadores), VCPC (Vehículo de Combate Puesto de Mando) o VEC (Vehículo de Exploración de Caballería).

Los números de este programa dan una buena muestra de por qué es uno de los que más preocupa en las plantas nobles de Defensa. Los demostradores iniciales llegaron con cuatro años de retraso. Después, tampoco se ha cumplido con el plazo de entregas pactadas de los blindados 8x8 Dragón ni en 2023, ni en 2024, ni en 2025. De hecho, en los dos primeros años la industria no fue capaz de entregar ninguna de las unidades prometidas.

En el año 2025 sí se produjeron entregas. El consorcio Tess Defence –controlado por Indra tras un golpe de mano del Gobierno y en el que también están presentes GDELS-Santa Bárbara Sistemas, SAPA Placencia y Escribano EM&E– consiguió entregar 30 unidades, pero una cifra muy lejana a las 70 unidades a las que se habían comprometido con el departamento que dirige Margarita Robles.

Lo más llamativo es que el programa del 8x8 Dragón no es nuevo ni reciente. Técnicamente fue lanzado por primera vez hace casi veinte años, cuando Carmen Chacón estaba al mando del Ministerio de Defensa en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero durmió el sueño de los justos por falta de dinero o por problemas técnicos hasta que Robles se impuso como reto personal que fuese desatacado de una vez por todas.