La Armada recibe un nuevo helicóptero SH-60F para transporte táctico naval

El Ministerio de Defensa ha entregado este jueves a la Armada un nuevo helicóptero SH-60F destinado a reforzar la Flotilla de Aeronaves. El acto ha tenido lugar en la base naval de Rota (Cádiz) y ha estado presidido por el director general de Armamento y Material, el almirante (R) Aniceto Rosique. La aeronave se incorpora a la 10ª Escuadrilla para ampliar la capacidad operativa de la fuerza naval.

La entrega se enmarca en el programa HTTN, Helicóptero de Transporte Táctico Naval, concebido para garantizar esta capacidad mientras culmina la incorporación de la versión naval del NH-90. El SH-60F constituye una solución interina para cubrir las necesidades de la Armada tras la retirada de los veteranos Sea King y asegurar la disponibilidad de medios durante el proceso de modernización de la flota.

El SH-60F desempeña un papel esencial en las operaciones navales modernas gracias a su versatilidad. Puede emplearse en el apoyo a la Fuerza de Infantería de Marina, operaciones anfibias, inserción y extracción de fuerzas especiales, evacuaciones médicas, misiones de búsqueda y rescate y apoyo logístico a los buques desplegados, reforzando así la capacidad expedicionaria de la Armada en cualquier escenario operativo.

La incorporación de esta aeronave forma parte de un proceso más amplio de renovación de la Flotilla de Aeronaves. En los próximos años también está prevista la llegada de los helicópteros MH-60R, que sustituirán a los SH-60B en misiones de guerra antisubmarina y antisuperficie, así como de los H135 destinados a enseñanza, adiestramiento y apoyo a las unidades de la Armada.