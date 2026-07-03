El primer Eurofighter Halcón para el Ejército del Aire supera con éxito la prueba de motor y se acerca a su primer vuelo

El primer caza Eurofighter Typhoon del programa Halcón I destinado al Ejército del Aire y del Espacio ha completado con éxito su primera prueba de motor en las instalaciones de Airbus en Getafe. El fabricante ha confirmado que este hito valida el funcionamiento de los motores y supone un paso decisivo antes del inicio de la campaña de ensayos en vuelo del nuevo caza, cuyo primer despegue será el siguiente gran objetivo.

La prueba no consistió únicamente en el arranque de los motores. Airbus ha explicado que el ensayo ha permitido verificar la correcta integración de los sistemas hidráulico, eléctrico y de combustible durante todo el rango operativo de potencia, desde el ralentí hasta la máxima poscombustión. De este modo, el fabricante ha confirmado el correcto comportamiento conjunto de los principales sistemas de la aeronave antes de iniciar los vuelos de prueba.

Air superiority in the making! ✈️💪

The first #Eurofighter Halcon for the @EjercitoAire has successfully completed its first engine run at our Getafe facilities! 🇪🇸🔥 This key milestone validates the operation of the engines, verifying the integration of systems such as… pic.twitter.com/Us8ln4DuIx — Airbus Defence (@AirbusDefence) July 3, 2026

Este avance ha llegado pocas semanas después de que el aparato abandonara por primera vez la línea de montaje de la planta madrileña de Getafe. Tras completar el ensamblaje, el avión ha iniciado la fase de validación previa al vuelo inaugural, un proceso imprescindible antes de que comiencen las entregas previstas al Ministerio de Defensa dentro del calendario del programa Halcón I.

El programa Halcón I fue contratado en 2021 con una inversión de más de 2.000 millones para la adquisición de veinte cazas Eurofighter de última generación (Tranche 4). Posteriormente recibió financiación adicional para completar diversos requisitos asociados. Estas aeronaves están destinadas a sustituir a los cazas F-18 Hornet más veteranos del Ejército del Aire y del Espacio, desplegados hasta ahora en la base aérea de Gando, en Canarias.

El Ejército del Aire ha iniciado ya el despliegue de los cazas Eurofighter en Canarias. De hecho las primeras ocho unidades llegaron la pasada semana provenientes del Ala 14 (Albacete). Hasta llegar a las veinte unidades previstas se irán incorporando poco a poco cazas en servicio en el Ala 14 y en el Ala 11 (Morón de la Frontera). Los nuevos cazas del programa Halcón I se destinarán a cubrir los huecos que dejarán esos cazas en Albacete y Morón.

La superación de la primera prueba de motor confirma que el desarrollo industrial del primer Eurofighter Halcón I español avanza conforme al calendario establecido. Airbus ya sitúa el primer vuelo como el próximo gran hito del programa, un paso previo a la entrega de los primeros aparatos que permitirán iniciar la renovación de una parte de la flota de combate del Ejército del Aire y del Espacio.