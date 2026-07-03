El primer ministro polaco: "No quiero asustar a nadie, pero los próximos meses pueden ser críticos"

En vísperas de la próxima cumbre de la OTAN, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha advertido de nuevo de la amenaza rusa haciendo una petición para la frontera este de su país. "No quiero asustar a nadie, pero los próximos meses, también debido a la cambiante naturaleza de la guerra en Ucrania, pueden ser realmente críticos", ha manifestado en una rueda de prensa en Varsovia.

A pesar del aviso, Tusk ha querido transmitir calma a la población y ha reafirmado que están preparados para responder ante "diversas situaciones" gracias también a la cooperación con sus socios. "No podemos subestimarlas", ha valorado, según recoge la emisora Polskie Radio 24.

En paralelo a la comparecencia de Tusk, los ministros de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski; y de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz; han hablado ante los medios para informar de la postura de Polonia en la cumbre de la OTAN que se celebra la próxima semana en Ankara, Turquía, y de sus posibles conclusiones.

En cuanto al encuentro en la capital turca, Sikorski confía en que sirva para demostrar al presidente Putin no solo la unidad de la Alianza, sino también que está aún más fortalecida tras la incorporación de Suecia y Finlandia.

"Trato especial" a Polonia

Sobre las demandas polacas, Tusk ha enfatizado la "gran responsabilidad" de Polonia en la defensa de la frontera oriental de la Unión Europea y de la OTAN y ha señalado que requerirá a sus socios "un trato especial".

"Ucrania está luchando, pero Polonia soporta la mayor parte de la carga y necesita un trato especial", ha insistido Tusk, precisando que el apoyo a Ucrania de su gobierno se mantiene tras las últimas tensiones.

Las declaraciones de Tusk se dan en un contexto en el que la OTAN baraja un borrador para la cumbre de la siguiente semana en Turquía en el que se comprometen a entregar otros 70.000 millones de euros a Ucrania en ayuda militar para este y el próximo año, según ha adelantado la agencia Bloomberg.

Las relaciones entre Varsovia y Kiev no pasan por su mejor momento después de que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski aceptara nombrar a una milicia del Ejército bajo el término de 'Héroes del UPA’, una división acusada por Polonia de crímenes de guerra en la Segunda Guerra Mundial. El nombre motivó que el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, retirara a Zelenski la Orden del Águila Blanca, la máxima condecoración del Estado polaco.

En un intento por acercar posturas, este viernes se han reunido en Varsovia los jefes de las carteras de Exteriores de ambos países, Radoslaw Sikorski y Andri Sibiga. En vísperas del encuentro, Zelenski rebajó el tono y recordó que "Polonia y Ucrania están 'unidas por la historia' y siempre ha habido diferencias".

Después de esta reunión, Tusk ha afirmado que han trasladado a la delegación ucraniana "que es importante buscar la manera de entablar un diálogo honesto sobre el pasado y que no conviene agravar la tensión" y ha señalado que hay "indicios" de que "han comprendido" que este conflicto es "perjudicial" para ambos países.