La UE propone poner en marcha cinco grandes programas paneuropeos de armamento para reforzar la industria militar

La Comisión Europea ha presentado una propuesta para poner en marcha cinco grandes programas paneuropeos de armamento con el objetivo de fortalecer la base industrial y tecnológica de defensa de la Unión Europea. La iniciativa contempla una financiación inicial de 325 millones de euros y pretende impulsar el desarrollo conjunto de capacidades estratégicas, reducir la fragmentación del sector y mejorar la preparación militar del bloque.

Los cinco programas abarcan algunas de las áreas consideradas prioritarias para la seguridad europea. Bruselas propone desarrollar un escudo común de defensa antiaérea y antimisiles, un sistema europeo de ataque de precisión de largo alcance, un programa específico para incrementar la producción de municiones, otro centrado en drones y sistemas antidrones y una iniciativa dedicada a la aplicación de inteligencia artificial y tecnologías cuánticas.

La propuesta forma parte del Programa Europeo para la Industria de Defensa (EDIP), concebido para reforzar la cooperación entre los estados miembros y aumentar la capacidad productiva de las empresas europeas del sector. La Comisión considera que la industria militar comunitaria debe ser capaz de responder con mayor rapidez a las necesidades de los ejércitos europeos, especialmente tras las lecciones extraídas de la guerra de Ucrania.

Bruselas plantea que estas iniciativas sean consideradas proyectos europeos de interés común, una figura inspirada en los denominados IPCEI utilizados antes en sectores estratégicos como las baterías o los semiconductores. Este modelo permitiría coordinar inversiones públicas y privadas de gran volumen, facilitar la participación de varios países y acelerar el desarrollo de capacidades consideradas esenciales para la autonomía estratégica de la UE.

El Ejecutivo comunitario sostiene que estos programas contribuirán a reducir la dependencia europea de proveedores externos y favorecerán una mayor interoperabilidad entre estados miembros. Además, espera que el impulso conjunto a la investigación, el desarrollo y la producción permita consolidar una industria más competitiva, incrementar las economías de escala y garantizar un suministro más estable de equipos militares.

La iniciativa deberá ahora ser debatida por los estados miembros y las instituciones comunitarias antes de su puesta en marcha definitiva. La Comisión confía en que estos cinco proyectos sirvan como catalizador para una nueva etapa de integración industrial en materia de defensa y refuercen la capacidad de Europa para desarrollar tecnologías militares avanzadas mediante programas conjuntos de largo alcance.