El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha denunciado un incidente protagonizado por un avión ruso de patrulla marítima Tu-142 Bear-F y el grupo de combate del portaaviones HMS Prince of Wales durante unas maniobras en el mar de Noruega. La aeronave realizó varias aproximaciones a baja altura sobre la formación naval mientras desarrollaba operaciones integradas con aliados de la OTAN en el Alto Norte, según el Gobierno de Londres.

De acuerdo con la versión británica, el Tu-142 efectuó varios pases a una distancia considerada excesivamente próxima al portaaviones y lanzó numerosas sonoboyas en las inmediaciones del grupo naval. Estos sensores acústicos se emplean para detectar, identificar y seguir submarinos, por lo que las autoridades británicas consideran que el objetivo principal de la misión rusa era localizar al submarino que escoltaba al HMS Prince of Wales.

El Ministerio de Defensa británico aseguró además que la tripulación rusa no respondió a las llamadas efectuadas por radio en las frecuencias internacionales de seguridad. Ante esa situación, el portaaviones ordenó el despegue inmediato de dos cazas F-35B Lightning II, que interceptaron al aparato ruso y lo escoltaron hasta que abandonó la zona de operaciones sin que se produjera ningún enfrentamiento.

Londres ha calificado el comportamiento del avión ruso de "inseguro y poco profesional", al considerar que este tipo de maniobras incrementa el riesgo de accidentes entre unidades militares que operan en espacios próximos. El Gobierno británico ha sostenido tiene que sus fuerzas actuaron conforme a los procedimientos establecidos por la OTAN para garantizar la seguridad del grupo de combate y mantener la libertad de navegación.

El incidente se produjo mientras el HMS Prince of Wales participaba en la operación Firecrest, integrada en la misión Arctic Sentry de la Alianza Atlántica. El despliegue forma parte del refuerzo de la presencia militar aliada en el Alto Norte, una región que ha adquirido una importancia estratégica creciente por el incremento de la actividad naval y aérea rusa y la apertura de nuevas rutas marítimas.

El Tu-142 Bear-F es uno de los principales aviones de patrulla marítima de largo alcance de Rusia. Diseñado para misiones de guerra antisubmarina y reconocimiento estratégico, puede permanecer muchas horas en vuelo y desplegar sonoboyas, detectores magnéticos y otros sensores para localizar submarinos. Estas capacidades lo convierten en una plataforma habitual para vigilar los movimientos de grupos navales de la OTAN.