Las Fuerzas Armadas se consolidan como la institución mejor valorada por los españoles

Las Fuerzas Armadas se mantienen como la institución que más confianza genera entre los españoles, según la cuarta edición del estudio Calidad de la Democracia elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Tal y como recoge Europa Press, son además las únicas que logran el aprobado entre todas las instituciones incluidas en la encuesta, mientras que los partidos políticos vuelven a ocupar la última posición.

El sondeo, dado a conocer este lunes, concede a las Fuerzas Armadas una valoración media de 6,96 puntos sobre 10, muy por encima del resto de organismos analizados. En el extremo opuesto se sitúan los partidos políticos, con una nota de 2,92 puntos, cuatro décimas menos que en la edición anterior y la peor calificación registrada desde abril de 2015.

La encuesta se basa en 4.027 entrevistas telefónicas realizadas entre los días 9 y 12 de junio en 1.150 municipios de 50 provincias. El estudio presenta un margen de error de ±1,6% y su trabajo de campo coincidió con unos días en los que los casos de corrupción copaban los informativos.

El CIS sigue sin preguntar por la Monarquía

El estudio vuelve a dejar fuera de su cuestionario a la Monarquía, una institución sobre la que el CIS no pregunta de forma específica desde 2015. Tampoco aparecen en la relación la Policía Nacional ni la Guardia Civil, dos cuerpos que tradicionalmente figuraban entre los mejor valorados cuando eran incluidos en este tipo de sondeos.

Entre las instituciones que sí forman parte del estudio, tras las Fuerzas Armadas se sitúan los gobiernos autonómicos, con una puntuación de 4,76, y los tribunales de justicia, que obtienen 4,74 puntos. Ninguna de ellas, sin embargo, alcanza el aprobado.

A continuación figuran los medios de comunicación, con 4,35 puntos, seguidos por el Tribunal Constitucional (4,34), el Parlamento (4,07) y las organizaciones empresariales (4,05). Todas ellas quedan también por debajo de la barrera de los cinco puntos.