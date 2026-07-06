Marruecos compra en Alemania siete hospitales móviles para la atención médica en combate

Marruecos ha encargado a la empresa alemana Rheinmetall un total de siete hospitales de campaña de alta movilidad destinados a reforzar la atención médica en operaciones militares y en situaciones de emergencia. El contrato, firmado en junio de 2026 y anunciado por la compañía el 3 de julio, contempla entregas entre 2027 y 2028 y tiene un valor de varias decenas de millones de euros. Según la empresa, los sistemas se basan en soluciones médicas desarrolladas para las Fuerzas Armadas de Ucrania y utilizadas sobre el terreno.

Los hospitales estarán formados por instalaciones médicas contenerizadas transportables por carretera y preparadas para desplegarse cerca de zonas de combate, áreas afectadas por desastres naturales o infraestructuras sanitarias dañadas.

Del total adquirido, un hospital será destinado al Ministerio de Defensa marroquí, mientras que los otros seis dependerán del Ministerio del Interior, con el objetivo de reforzar tanto la atención a bajas en operaciones militares como la capacidad de respuesta ante crisis de gran magnitud, según ha señalado Army Recognition.

El contrato no contempla la adquisición de armamento, sino de equipamiento sanitario especializado. No obstante, Rheinmetall destaca que este tipo de instalaciones permite acercar la cirugía, los cuidados intensivos y el diagnóstico avanzado al lugar donde se producen las bajas, reduciendo el tiempo entre la lesión y el tratamiento.

Equipamiento para cirugía y diagnóstico

Cada hospital contará con un quirófano, una unidad de cuidados intensivos y un área de esterilización, todos ellos instalados en contenedores expandibles. A este núcleo se suman módulos destinados a hospitalización, radiología, laboratorio, farmacia y diferentes especialidades médicas.

Entre el equipamiento previsto figura un escáner de tomografía computarizada (TC), además de equipos de rayos X. Según Rheinmetall, estos sistemas permiten diagnosticar lesiones craneales, hemorragias internas, traumatismos vertebrales y fracturas complejas antes de una intervención quirúrgica o de una evacuación médica.

Los hospitales también incorporan servicios de oftalmología, odontología y otorrinolaringología, así como laboratorio clínico y farmacia. La compañía subraya que la capacidad de esterilización integrada permite mantener la actividad quirúrgica sin depender del suministro externo de material estéril.

Sistemas preparados para operar de forma autónoma

Rheinmetall explica que sus hospitales móviles pueden configurarse con capacidades de 50, 100 o 200 camas, aunque cada proyecto se adapta a las necesidades del cliente. Los módulos pueden conectarse mediante pasillos o shelters de enlace para crear una instalación médica completa y ampliarse con tiendas destinadas al triaje, alojamiento de pacientes u otras funciones de apoyo.

Además del equipamiento sanitario, los sistemas incluyen los recursos necesarios para funcionar de manera autónoma, con soluciones para generación eléctrica, suministro de agua, saneamiento, restauración y gestión de residuos, lo que permite mantener la actividad incluso cuando la infraestructura local está dañada o resulta inaccesible.

Basados en sistemas utilizados por Ucrania

La empresa señala que los hospitales destinados a Marruecos toman como referencia las soluciones desarrolladas para las Fuerzas Armadas de Ucrania, utilizadas en operaciones bajo condiciones de combate.

Rheinmetall recuerda que en septiembre de 2023 entregó a Ucrania un hospital de campaña financiado por el Ministerio de Defensa alemán. Aquella instalación disponía de 32 camas, de ellas ocho de cuidados intensivos, además de quirófano, laboratorio, farmacia, equipos de rayos X y tomografía computarizada.

El sistema estaba formado por 20 contenedores transportados mediante diez conjuntos de camión y remolque e incluía generación propia de energía, producción de gases médicos, suministro y tratamiento de agua, módulos de alojamiento y un sistema específico para transportar el escáner de TC.

Capacidad para operaciones militares y emergencias civiles

Según la terminología utilizada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), las capacidades de estos hospitales se corresponden con instalaciones Role 2 Basic y Role 2 Enhanced, diseñadas para proporcionar cirugía de control de daños, cuidados intensivos y hospitalización, además de otras capacidades médicas especializadas.

La adquisición también responde a necesidades de protección civil. Marruecos desplegó hospitales médico-quirúrgicos de campaña tras el terremoto de Al Haouz de 2023 y envió ayuda médica a Gaza en junio de 2024, con material quirúrgico, medicamentos y equipos para el tratamiento de quemaduras y de fracturas.

Para Rheinmetall, el contrato con Marruecos se suma al anunciado en febrero de 2026 con Dinamarca para el suministro de cinco hospitales de campaña Role 2, reforzando la demanda de instalaciones médicas móviles destinadas tanto al apoyo militar como a la respuesta ante emergencias.