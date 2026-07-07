La OTAN avala un incremento del 20% en gasto militar en Europa y España deja de ser el socio paria de la Alianza

El inicio de la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) ha traído consigo la actualización de los datos sobre la inversión en Defensa que realizan todos y cada uno de los socios. Uno de los exámenes clave a los que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere someter a todos sus aliados. Su objetivo es que Europa y Canadá aumenten vertiginosamente su gasto en Defensa, algo que los presidentes estadounidenses llevan buscando desde hace décadas.

El primer punto reseñable es que entre la invasión rusa de Ucrania y la presión del mandatario estadounidense el aumento de la inversión en defensa en Europa y Canadá se ha convertido en una realidad. Los países aliados de Estados Unidos han aumentado un 20 por ciento la inversión en esta materia entre 2024 y el estudio realizado por la OTAN sobre 2025, cuyas cifras todavía son una estimación y no una cifra consolidada.

Hablando en cifras, los países de la OTAN destinaron a Defensa en 2024 un 1,96 por ciento de su PIB. La cifra estimada para el año pasado, 2025, es del 2,31 por ciento del PIB. Si se tiene en cuenta el gasto en defensa y seguridad la cifra se eleva hasta el 3,76 por ciento. Hay que tener en cuenta que la cumbre de La Haya se aprobó un 5 por ciento en Defensa que era un 3,5 por ciento en defensa pura y un 1,5 por ciento en seguridad.

La previsión que estiman los técnicos de la Alianza Atlántica para 2026, con ese doble cómputo de defensa y seguridad, dice que los países aliados destinarán este año el 3,93 por ciento de su PIB. De ahí, un 2,53 por ciento del PIB sería en defensa propiamente dicha y un 1,40 por ciento del PIB adicional en seguridad.

Los datos individuales sobre inversión en defensa indican que prácticamente todos los países cumplieron en 2025 con el umbral mínimo. Tan sólo tres no cumplieron al no superar el 2 por ciento en Defensa: Albania (1,48 por ciento), Eslovenia (1,57 por ciento), República Checa (1,86 por ciento). España ha cumplido con un 2,0 por ciento, dejando de ser uno de los socios parias, pues en los últimos años estaba habitualmente entre los países que no cumplía.

El aumento considerable en la inversión es porque hay países que se han volcado con el gasto militar. Son los países que más sienten la amenaza de Rusia. Es el caso de Polonia (4,25 por ciento), Lituania (4,03 por ciento), Estonia (3,93%) y Letonia (3,67 por ciento). Son los cuatro países con mayor porcentaje de inversión en 2025. Detrás de ellos estuvieron Dinamarca (3,27 por ciento) y Estados Unidos (3,17 por ciento).

La previsión para 2026 es que los cuatro países más amenazas por Rusia estén en torno a la barrera del 5 por ciento: Lituania (5,33 por ciento), Estonia (5,10 por ciento), Lituania (4,92 por ciento) y Polonia (4,68 por ciento). La previsión es que detrás de ellos estén Grecia (3,66 por ciento) y Dinamarca (3,49 por ciento). Estados Unidos se mantendría en el 3,17 por ciento de su PIB y España se mantendría en el umbral mínimo del 2 por ciento.